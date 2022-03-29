Подивимось на реакцію: у ОП розповіли, чи чекати нового очного раунду переговорів з росією

Сторони переговорів поки працюватимуть у підгрупах

У турецькому Стамбулі у вівторок, 29 березня, завершилися російсько-українські переговори щодо завершення війни, однак з дату наступної зустрічі сторони не поспішають повідомляти. У Офісі президента України пояснили, що чергова зустріч відбудеться за певних умов.

Про це у коментарі виданню "Українська правда" повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За його словами, перш за все треба буде доопрацювати деякі питання у підгрупах, а потім зрозуміти реакцію російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

"Перше. Прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах. у військовій та юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору. Третє. Вже є перша позитивна реакція опонентів — готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що помічник російського президента Володимир Мединський у Туреччині назвав умову для особистої зустрічі Зеленського та путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати переговорів у Стамбулі, торкнувшись теми Криму, а Давид Арахамія зазначив, що Україна бачить Туреччину як одну із гарантій безпеки. Також Арахамія окремо наголосив, що сьогодні сторони нічого не підписують, а доносять до російської сторони позицію України.