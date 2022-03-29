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Окупанти залякують українців: з’явилося фото небезпечного пристрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рашисти Новина оновлена 29 березня 2022, 17:32
Рашисти

Рашисти використовують замасковані під документи вибухові пристрої

Російські військові не гидують використовувати проти українців вибухові пристрої, замасковані у побутові предмети, зокрема під документи.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у Міністерстві оборони України.

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За даними OSINT (розвідка з відкритих джерел — ред.), детонація такої вибухівки при перевірці документів на блокпостах призводить до травмування верхніх кінцівок.

Фото вибухового пристрою
Фото вибухового пристрою

Крім того, російські окупанти продовжують використовувати і інші методи інформаційно-психологічного впливу. Росіяни створюють постановочні відеосюжети нібито з тортурами російських полонених, а для залякування українських ЗМІ на публічні електронні адреси розсилають погрози.

Також у тимчасово захоплений Херсон, де окупанти грабують мирних жителів та магазини, прибуло 5 автобусів із цивільними особами з окупованого росією Криму — їх використовують в якості "місцевих" для тих самих пропагандистських відеосюжетів.

Попри таку значну небезпеку, створену ворогом, українці продовжують констатувати значні проблеми в окупаційних військах. Йдеться не лише про значні втрати, які вони зазнали за місяць війни, а й про відсутність нормальної комунікації та забезпечення ресурсами.

Теги:
#Херсон #Міноборони України #Окупанти #Пропаганда РФ
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