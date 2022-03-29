Росія знайшла, хто допоможе їй та її армії із їжею

У Міноборони розповіли про позицію керівництва Ашхабаду щодо росії

Нейтральна дотепер позиція Республіки Туркменістан щодо військового конфлікту росії з Україною змінилася підтримкою російської федерації у подоланні наслідків санкцій, проваджених Заходом.

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Як "Телеграфу" повідомили джерела у Міністерстві оборони України, рішення щодо підтримки росії у її збройній агресії проти України було сформоване після президентських виборів, за підсумком яких із результатом у 79,8% перемогу здобув туркменський державний і політичний діяч Сердар Бердимухамедов.

У відомстві зазначили, що кількома днями раніше, а саме 25 березня під час проведення засідання Кабінету Міністрів республіки чинний президент Сердар Бердимухамедов наголосив на необхідності надання підтримки російському народу у виході з критичної гуманітарної ситуації через впроваджені Заходом санкції, а також через витрати росії на "спеціальну воєнну операцію" на українських територіях. Посприяти цьому він наказав заступникам голови уряду.

Орім того, вказівки глави держави були доведені до членів Союзу промисловців та підприємців Туркменістану, Торгово-промислової палати та Товарно-сировинної біржі.

У Міноборони України відзначають, що фактично Ашхабад у декларативному порядку дав вказівку аграріям та імпортерам/експортерам сільськогосподарської продукції активізувати діяльність по закупівлі продукції нібито для потреб Туркменістану, яка в подальшому буде реекспортуватися до російської федерації.

Варто відзначити, що туркменські підприємці сприйняли ці вимоги досить негативно, проте змушені підкоритися наказам вищого керівництва, адже побоюються втратити свій бізнес або навіть бути ув’язненими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що санкційні пакети Заходу б’ють по росіянах буквально із пелюшок, адже країна-агресор наразі має великі проблеми із виробництвом паперу, що потягнуло за собою те, що новонародженим з початку березня взагалі перестали видавати свідоцтва про народження.