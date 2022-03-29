Росіяни своїх не кидають? Мережу насмішило відео, як окупанти "забули" солдатів під час втечі від безпілотника ЗСУ

Під час втечі двох окупантів залишили у лісі.

Російські окупанти, які називають себе "другою армією світу", насправді бояться українських дронів й під час небезпеки ладні кинути своїх соратників на полі бою.

Відповідне відео розповсюдили українські Telegram-канали й неабияк насмішили користувачів мережі.

Надійне джерело новин про війну

На кадрах зафільмували, як підрозділ російських військових тікає від українського дрона на військових автомобілях, але при цьому залишає двох солдат "за бортом". Спроби наздогнати автомобіль у російських військових закінчуються невдало — один з них падає обличчям у сніг, а інший продовжує бігти за машиною, водій якої не надто засмутився через забутих бійців.

У мережі з цього приводу тільки посміялися, зазначивши, що абсолютно не здивовані через втечу росіян. Дехто пожартував про диких українських гусей, які знищують окупантів.

Нагадаємо, що станом на 29 березня російські окупанти втратили понад 17 200 солдатів та офіцерів, 597 танків, 127 літаків та 129 вертольотів та тисячі одиниць іншої техніки. Загалом за час війни ліквідували сім генералів. Навіть західні військові експерти відзначають велику кількість убитих російських командирів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від російського вторгнення Україна зазнала втрат на 564,9 мільярда доларів.