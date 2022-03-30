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Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російський танк Новина оновлена 30 березня 2022, 10:25
російський танк

За 35 днів війні в Україні російські війська вже тратили понад 17 тисяч солдатів та офіцерів

У середу, 30 березня, російські війська й надалі намагаються захопити українські території, проте бійці Збройних сил України невпинно стоять на захисті Батьківщини і дають потужний опір нелюдам з росії, знищуючи особовий склад росіян та їх бойову техніку.

Надійне джерело новин про війну

Вказану інформацію станом на 35-ий день війни Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 17300 осіб,
  • танків ‒ 605 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1723 од.,
  • артилерійських систем – 305 од.,
  • РСЗВ — 96 од.,
  • засоби ППО — 54 од.,
  • літаків – 131 од.,
  • гелікоптерів – 131 од.,
  • автомобільної техніки — 1184 од.,
  • кораблі/катери — 7 од.,
  • цистерн з ПММ — 75.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81.
  • Спеціальна техніка — 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські військові знищили гордість російського оборонного-промислового комплексу — броньований Камаз "Тайфун", який у росії вважають бойовою машиною, яка просто немає аналогів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати
російський танк
Україна
Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні
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