Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні

За 35 днів війні в Україні російські війська вже тратили понад 17 тисяч солдатів та офіцерів

У середу, 30 березня, російські війська й надалі намагаються захопити українські території, проте бійці Збройних сил України невпинно стоять на захисті Батьківщини і дають потужний опір нелюдам з росії, знищуючи особовий склад росіян та їх бойову техніку.

Надійне джерело новин про війну

Вказану інформацію станом на 35-ий день війни Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

особового складу — близько 17300 осіб,

танків ‒ 605 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1723 од.,

артилерійських систем – 305 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків – 131 од.,

гелікоптерів – 131 од.,

автомобільної техніки — 1184 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 75.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81.

Спеціальна техніка — 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські військові знищили гордість російського оборонного-промислового комплексу — броньований Камаз "Тайфун", який у росії вважають бойовою машиною, яка просто немає аналогів.