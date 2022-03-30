Танків вже більше 600: свіжі цифри втрат росіян в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 583
За 35 днів війні в Україні російські війська вже тратили понад 17 тисяч солдатів та офіцерів
У середу, 30 березня, російські війська й надалі намагаються захопити українські території, проте бійці Збройних сил України невпинно стоять на захисті Батьківщини і дають потужний опір нелюдам з росії, знищуючи особовий склад росіян та їх бойову техніку.
Надійне джерело новин про війну
Вказану інформацію станом на 35-ий день війни Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 17300 осіб,
- танків ‒ 605 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1723 од.,
- артилерійських систем – 305 од.,
- РСЗВ — 96 од.,
- засоби ППО — 54 од.,
- літаків – 131 од.,
- гелікоптерів – 131 од.,
- автомобільної техніки — 1184 од.,
- кораблі/катери — 7 од.,
- цистерн з ПММ — 75.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81.
- Спеціальна техніка — 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські військові знищили гордість російського оборонного-промислового комплексу — броньований Камаз "Тайфун", який у росії вважають бойовою машиною, яка просто немає аналогів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-