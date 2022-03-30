"Яка російська людина не поцупить нічо? Набирай все": перехоплення розмови окупанта з рідними

Мародерство стало для рашистів як звичайний похід у супермаркет

Російські окупанти дедалі частіше вдаються до мародерства на українських територіях і прямо зізнаються у телефонних розмовах з рідними, що це для них вже стало звичною практикою.

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На 35-ий день війни України з росією представники Служби безпеки України оприлюднили ще одне аудіо перехопленого спілкування російського солдата з дружиною. Під час діалогу окупант прямо зізнається коханій, що вже встиг набрати для неї хорошої косметики та футболок хорошої якості, які знайшов у вимушено покинутих українцями будинках.

Своєю чергою жінка наголошує, що окрім цього, їй ще потрібен новий ноутбук, кросівки та гарний спортивний костюм, закликаючи ворожого вояку не зволікати та забирати це все із захоплених домоволодінь.

Сам окупант відзначає, що його колеги виносять награбоване "цілими сумками"

"Какой русский человек не сопрет ниче, ты че!? Набирай, набирай все, че можешь — бери!", – відповідає на відверті зазнання окупанта його "високоморальна" дружина.

Перехоплення розмови від СБУ

"Ми обов’язково переможемо!", — невпинно наголошують у текстах своїх публікацій наші захисники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити працівникам СБУ, окупант поскаржився, що командування російської армії втікає від бойових дій, а звичайні солдати залишилися без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що дедалі частіше провокує їх на мародерські вчинки.