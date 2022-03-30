Мобілізація в Україні продовжується: кого можуть призвати наступним (інфографіка)

Що відомо про хвилі мобілізації та кого можуть призвати до армії.

У середу, 30 березня, на 35-й день повномасштабного військового вторгнення росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

3 березня 2022 року вийшов Закон Верховної Ради "Про мобілізацію", який затвердив указ президента. Проводиться загальна мобілізація протягом 90 днів із дня набрання чинності законом.

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Кого вже призвали до армії і яка зараз хвиля мобілізації в Україні — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Що таке загальна мобілізація

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних Сил, який проводиться одночасно на всій території України. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, збройних сил України, інших військових формувань, органів та сил Громадянської оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ та організацій.

Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок.

Як відбувається мобілізація

Як повідомляє АрміяInform загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей активних бойових дій.

Перша черга – це оперативний резерв: колишні військовослужбовці, які мають бойовий досвід та відслужили в армії (ветерани АТО чи бійці ООС).

Друга черга – колишні військовослужбовці, які проходили службу до 2014 року або служили за контрактом.

Наступний етап – мобілізаційний резерв: військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Остання черга – громадський резерв: інші громадяни, які не мають обмежень за віком або станом здоров’я за призовом на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Етапи мобілізації та хто підлягає призову

Яка зараз хвиля мобілізації в Україні

Наразі в Україні йде вже друга хвиля мобілізації. Про неї оголосив начальник Управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач 15 березня 2022 року.

За словами Горбача, наразі майже 100% резервістів уже вирушили до бойових військових частин та виконують різноманітні завдання.

Наразі проводиться мобілізація військовозобов’язаних інших категорій, які не входили в першу чергу.

"Це громадяни, які раніше проходили службу та мають досвід, тому можуть бути направлені у військові частини. А раніше які не проходили, але підлягають мобілізації — в обов’язковому порядку вирушають до навчальних центрів ЗСУ, де проходять відповідну підготовку і лише після цього вирушають до військових бойових частин із виконанням завдань із оборони", — повідомив Горбач.

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Хто не підлягає мобілізації

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко прописані категорії громадян, які не підлягають мобілізації. Серед них:

громадяни України, які були визнані медкомісією непридатними до військової служби за станом здоров’я (звільняються на 6 місяців, потім знову проходять медкомісію);

чоловіки та жінки, які були на період військових дій, заброньовані за органами державної влади або підприємствами, організаціями, установами;

чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, або самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років, або утримують неповнолітню або повнолітню дитину з інвалідністю (залежно від ступеня порушення);

піклувальники, усиновлювачі, опікуни, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт;

ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, які його потребують (у разі, якщо немає інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд);

народні депутати;

працівники органів військового управління, підприємств, організацій, установ.

Нагадаємо, військовий стан в Україні продовжили майже до кінця квітня. Що слід знати і як поводитися — читайте в нашому матеріалі.