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росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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роcійська армія Новина оновлена 30 березня 2022, 17:34
роcійська армія

російська армія почала частковий відступ задля перегрупування

Попри те, що за підсумками чергового раунду переговорів росія декларувала відхід військ з київського та чернігівського напрямків, Кремль не збирається відмовлятися від спроб захопити чи оточити міста Київ і Чернігів.

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Вказану інформацію у середу, 30 березня, під час чергового прес-брифінгу оприлюднив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Справді, Генеральний штаб Збройних сил України зазначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з київського спрямування, а також з чернігівського спрямування, проте масового відведення російських військ із цих районів не спостерігається", — заявив він.

За його словами ворог прийняв рішення щодо відведення підрозділів, які зазнали найбільших втрат, аби в подальшому їх доукомплектувати.

"Станом на сьогоднішній день, згідно з нашою оперативною інформацією, противник до кінця не відмовився від спроб захопити або хоча б оточити, зокрема й ці міста. Мова йде про столицю та про місто Чернігів", — повідомив представник Міноборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Генштабі Збройних сил України інформацію щодо виведення деяких підрозділів зс рф з Київського та Чернігівського напрямків підтвердили, проте наголосили, що розцінюють це виключно як ротацію.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів #Війна #Війська #Київ
роcійська армія
Україна
росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці
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Категорія
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росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці
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