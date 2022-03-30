Вчать стріляти прямо в бою: росТБ ненароком зганьбилося і відкрило правду про окупантів

росія відправляє в Україну гарматне м’ясо, яке вчиться стріляти прямо в бою.

Російська армія, яка і не думала відмовлятися від планів взяття Києва та Чернігова, зганьбилася, роблячи для пропагандистів сюжет про війну в Україні.

Про це у Twitter повідомив колишній ведучий програми Fake news на телеканалі "Дождь" Ілля Шепелін, який опублікував відеосюжет від Russia Today.

На кадрах видно, як недосвідчений солдат під крики-поради інших окупантів робить постріл з гранатомета в напрямку під’їзду. Здається, що росіянин уперше стріляв із цього виду озброєння.

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"Контужена Раша Тудей поширює відео і тупо не врубається в те, що робить. Сопляка в броні прямо по ходу бою вчать користуватися гранатометом, б***ь! — Рот відкривай, головне, рот! Просто жесть. Мало того, що відправили вбивати, Але насправді й на свою смерть заслали ", — написав Шепелін.

До речі, один із загарбників одягнув на себе червоний шкільний рюкзак, чим повеселив користувачів мережі. В інтернеті висміяли "другу армію світу", яка знову зганьбилася.

У мережі висміяли російську армію

Раніше повідомлялося, що британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні за 30 березня.