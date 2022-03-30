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У США анонсували постачання потужної зброї в Україну

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Системи протиповітряної оборони Новина оновлена 30 березня 2022, 23:54
Системи протиповітряної оборони

Сполучені Штати мають намір посилити підтримку українських військових

США шукають можливості допомогти Україні закрити небо від російської авіації та ракет і вже роздумують над постачанням складних систем протиповітряної оборони.

Про це розповіла заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.

"Я можу підтвердити, що ми розглядаємо можливість і вже надаємо Україні серйозні системи протиповітряної оборони", — сказала вона, але не стала вдаватися до подробиць про те, про які системи йде мова.

Нуланд зазначила, що Україна запросила більше систем ППО різних типів і США цей запит розуміють і працюють над його задоволенням разом із союзниками.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що в Україну вже прибули постачання протитанкової та зенітної зброї, а на підході постачання дронів-камікадзе.

"Спікер Пентагону (Джон, — ред.) Кірбі розповів, що перші 6 з близько 30 нових поставок із США прибули в Україну", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, про постачання передових комплексів ППО раніше повідомляли і в Британії. Так міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес говорив, що його країна вже передала Україні комплекси Starstreak, а перші розрахунки українських зенітників уже навчені та виконують бойові завдання.

Теги:
#Україна #США #Росія #ППО
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