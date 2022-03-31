НАТО саме захоче вступу України: у Словенії оцінили успіхи ЗСУ у війні проти росії

Прем’єр Словенії вважає, що Україна після перемоги над росією матиме одну з найсильніших армій Європи.

Словенія підтримує ідею про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів С-300 і вважає, що після перемоги у війні над росією НАТО саме захоче бачити нашу країну у своєму складі.

Про це у коментарі CNN розповів прем’єр Словенії Янез Янша.

За його словами, Україна потребує потужних комплексів ППО, а тому він підтримує ідею передати українським захисникам ЗРК С-300. Водночас він наголосив, що не бажає багато говорити на тему того, яка допомога надається його країною Україні.

Також Янша повідомив, що говорив з українським президентом Володимиром Зеленським і той розповів йому про ідею провести референдум щодо конституційних поправок щодо відмови від вступу до НАТО. Прем’єр Словенії припустив, що керівництво України ухвалило якесь "прагматичне рішення".

"Після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО захоче, щоб вони приєдналися", — сказав Янша і додав, що після перемоги українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою в Європі.

Як повідомлялося раніше, під час переговорів у Стамбулі делегації Росії та України працювали над системою гарантій для нашої країни, яка нагадує положення статуту НАТО про колективну безпеку. Вона передбачає, що у разі нападу на Україну країни-гаранти будуть зобов’язані закрити небо та поставити зброю для захисту.

Водночас згідно з опитуваннями, 45% українців виступають проти відмови від вступу до НАТО, а погодитися на це заради завершення війни готові 37%.