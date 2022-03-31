"Не довіз додому": ЗСУ показали справжню суть окупантів

Багато загарбників намагалися "поживитися" добром, знайденим в українських будинках.

Українським захисникам вдалося ліквідувати чергового російського окупанта, який грабував будинки звичайних мирних жителів і сподівався перевезти всю "здобич" додому. Проте ні брюлики, ні валюта, витягнуті із чужої оселі, не врятували ворожого солдата від загибелі на війні в Україні.

Новину повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України 31 березня, передає "Телеграф".

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

На думку українських військовослужбовців, вся "друга армія у світі" на ділі є справжньою бутафорією.

"Збройні сили російської федерації — це збіговисько мародерів, нікчем і військових злочинців", — зазначили в Генштабі.

На знімку опинився один із ліквідованих ЗСУ російських окупантів із прізвищем Цибенко.

Під час перевірки у нього знайшли цілу колекцію коштовностей, а також пачку доларів та фунтів стерлінгів. Все це "добро" було, звісно, вкрадено з будинків звичайних мирних українців, до яких "рускій мір" увійшов чоботом російського солдата.

Втім, вивезти це на батьківщину, а тим більше додому, загарбникові не вдалося. Покарання знайшло його раніше. Таку долю дуже багато українців назвали справедливою.

Проте крадуть росіяни не лише у чужій країні, а й на батьківщині. Як днями виявилося, військовослужбовці путінської армії примудряються "розносити" навіть власну техніку, яка роками мала бути "законсервованою". Тепер же, коли на війну з Україною окупантам знадобилося підкріплення з танків, людина, відповідальна за "запаси техніки", не знайшла виходу із ситуації краще, ніж зробити самогубство.