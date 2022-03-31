Банки в Україні: як працюють Приват та Ощад у воєнний час

У банках пішли на поступки за кредитами та продовжили терміни дії карток

Після нападу росії на Україну, банківська система пережила певні складнощі з роботою — готівку люди знімали з кас супермаркетів та заправок. За понад місяць вдалося стабілізувати ситуацію.

"Телеграф" зібрав основні дані щодо роботи основних найбільших банків України: "Приватбанку" та "Ощадбанку". Список діючих відділень та терміналів доступний на сайтах фінустанов.

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Як працює "Приватбанк" у воєнний час

"Приватбанк" продовжив термін дії карток на 180 днів. Якщо картку потрібно перевипустити — її можна зробити в діджітал форматі або отримати у відділенні, що працює.

Для тих у кого є кредити — важливо знати про пільговий період, так званих "канікул":

щомісячний платіж став необов’язковим

у березні відсотки за кредитом не нараховуються

у квітні та травні — 1,7% на місяць на залишок заборгованості.

Для ФОП та підприємців можна перетворити свої телефони на точки для прийому оплати без фізичного POS-терміналу. Для цього потрібно використовувати програму "Термінал".

Як працює "Ощадбанк" у воєнний час

З початку березня і до кінця травня "Ощадбанк" для клієнтів-фізособ вводить кредитні канікули. За іпотеку, за кредитами на авто, готівкою або картками скасовують мінімальні платежі.

Відкрили можливість користувачам зняти депозит раніше за термін для пересилання коштів на армію, при цьому якщо не всі гроші перераховані, залишок стає новим депозитом.

Плата за картки скасовується до 1 червня, а до 1 серпня продовжено термін дії карток, у яких він закінчується з січня по липень 2022 року. Комісії із зарахувань з бюджету (пенсії, зарплати, соцвиплати) не буде.

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