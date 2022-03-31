Чоловік нардепа Стефанишиної загинув під Черніговом

У Ольги та Богдана Стефанишиних залишилися двоє дітей

Нардеп Ольга Стефанишина повідомила про загибель чоловіка. Він загинув від російського снаряда у кривавій війні, яку веде росія вже 36-й день.

Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Мій улюблений чоловік Богдан загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв'язку. Мені дуже боляче. С*ка-війна", — написав Ольга Стефанишина.

У Ольги Стефанишиної та її чоловіка залишилося двоє дітей.

Сімейне фото Стефанишиних

Зазначимо, що Ольга Стефанишина з перших днів війни багато писала про неї у своїх соцмережах та висловлювалася проти російської влади. Нардеп висловлювала слова подяки ЗСУ та українським силам ППО та не могла дочекатися перемоги над російською армією.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу. Максим "Пістон" Кагал брав участь в обороні Маріуполя у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов". Кікбоксер, який став чемпіоном світу у складі збірної України на дорослому рівні, загинув 25 березня.