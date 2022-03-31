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Закінчується термін подання заявки на отримання 6500 грн у "Дії"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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6500 грн допомоги можна вивести на банківську картку Новина оновлена 31 березня 2022, 13:36
6500 грн допомоги можна вивести на банківську картку

Приймати заявки на допомогу від держави почали з 8 березня

Четвер, 31 березня, — останній день, коли можна подати заявку на допомогу від держави через додаток "Дія".

Нагадаємо, що гроші доступні мешканцям областей, де ведуться активні бойові дії. Отримані від держави кошти можна вивести на банківську картку і витратити на власний розсуд.

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Отримати 6500 грн можуть:

  • ФОП усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року;
  • наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які одержують кошти з Державного бюджету України;
  • ФОП, що не перебувають у стані припинення/реорганізації/ліквідації.

Хто може подати заявку на отримання 6500 грн

Послугу можуть отримати мешканці Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Нагадаємо, що ті українці, які втратили свій будинок внаслідок обстрілів з боку армії країни-окупанта, можуть повідомити про це у додатку "Дія"як отримати компенсацію за пошкоджене майно, "Телеграф" розповідав раніше.

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