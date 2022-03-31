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Російські окупанти вбили українку та видали її тіло за труп відомої снайперки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Олена Білозерська Новина оновлена 31 березня 2022, 15:19
Олена Білозерська

Кого окупанти намагалися видати за "загиблу" Олену Білозерську невідомо

Російські окупанти, які вже 36-й день ведуть криваву війну в Україні та постійно обстрілюють громадянське населення, вбили мирну мешканку та спробували видати її тіло за труп відомої жінки-снайпера Олени Білозерської, яка служить у ЗСУ. Олена брехливу інформацію про свою загибель уже заперечила.

Відповідну посаду військовослужбовець опублікувала у себе у Фейсбук.

Чому росії не виграти війну проти України?

Білозерська наголосила, що вбита мирна мешканка, яку окупанти спробували видати за неї, була одягнена у цивільне.

"Кажуть, це гарна прикмета, і я тепер житиму довго. А взагалі ситуація сумна, тому що вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, одягненої в цивільне, і заявили, що це відомий снайпер і, швидше за все, Білозерська. Хто та загибла — невідомо. Схоже, що мирна мешканка", — повідомила службовець ЗСУ.

Також вона розповіла про свою знайому, яку окупанти проти її волі вивезли до росії. Військова переживає за її долю.

"А ще я нещодавно дізналася, що з однієї з тимчасово окупованих територій насильно вивезли до росії, до фільтраційного табору, мою хорошу знайому, звичайну громадянську жінку з проукраїнською позицією. Переживаю за її долю", — зазначила Білозерська.

Зазначимо, що Олена Білозерська — журналістка, блогерка та громадська діячка, офіцер Збройних Сил України, яка вже багато років боролася проти росії у лавах ЗСУ та знищувала російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше під Черніговом загинув чоловік нардепа Ольги Стефанішиної. Чоловік рятував на війні мирних людей.

Теги:
#Росія #Війна #ЗСУ
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