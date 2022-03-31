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Ердоган обіцяє швидку зустріч Зеленського та путіна

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Реджеп Тайїп Ердоган Новина оновлена 31 березня 2022, 15:09
Реджеп Тайїп Ердоган

У росЗМІ з'явилися повідомлення, що Ердоган планує говорити з путіним та Зеленським вже цього тижня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна найближчим часом.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

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"Ердоган має намір найближчим часом провести переговори з путіним та Зеленським, він додав, що кінцева мета – звести їх разом", — йдеться у повідомленні турецького інформаційного агентства.

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що Ердоган планує говорити з путіним та Зеленським уже цього тижня.

Зазначимо, що прес-секретар путіна дмитро пєсков раніше заявляв, що зустріч Зеленського та путіна можлива після повного опрацювання тексту договору між росією та Україною. При цьому він висловлював сумніви, що зустріч може відбутися найближчим часом.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів україни та росії. Так, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС Сергій Лаврів.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше наголошував, що зараз готуються необхідні для цього документи.

Теги:
#Росія #Ердоган #Пєсков
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Ердоган обіцяє швидку зустріч Зеленського та путіна
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Категорія
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган обіцяє швидку зустріч Зеленського та путіна
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