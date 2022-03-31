Свіжа карта боїв: окупанти нарощують сили на сході України, продовжується штурм Маріуполя

Росіяни фіксуються на окупованих кордонах та перегруповуються

У четвер, 31 березня, на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилася нова карта бойових дій за версією розвідки Великобританії.

Як зазначає український журналіст і політичний аналітик Олег Шарп, на двох напрямках наші позиції покращилися, на решті поки що без змін.

Для порівняння Шарп виклав карту від 30 березня.

Карта боїв в Україні на 31 березня

Карта боїв в Україні на 30 березня

У Генштабі ЗСУ 31 березня доповіли, що основні зусилля окупантів спрямовані на утримання окупованих кордонів, підготовку до відновлення наступальних дій в окремих районах та встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей.

Росіяни вживають заходів щодо перегрупування та формування груп збройних сил рф з метою проведення наступів у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки противника з території Білорусі на територію росії по залізниці.

Окупанти продовжують блокувати та проводити артилерійські обстріли Чернігова. Вони фіксуються на окупованих кордонах та перегрупуються. Ворог використовує БПЛА для розвідки та налаштування артилерійського вогню.

На Донецькому напрямку загарбники зосереджують свої основні зусилля на захопленні під контроль селищ Попасна, Рубіжне та на захопленні міста Маріуполя. Триває штурм міста.

Нагадаємо, що російська армія продовжує втрачати свій командирський склад, а також живу силу і військову техніку, через що були змушені відводити частину своїх сил на перегрупування та доукомплектування, видаючи це за жест доброї волі та добровільний відхід. Проте по українських містах не припиняються авіанальоти та ракетні удари.