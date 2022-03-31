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Луганські ВНЗ переїжджають в інші міста України та відновлюють свою роботу – Луганська ОВА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Луганські ВНЗ переїжджають в інші міста України та відновлюють свою роботу – Луганська ОВА Новина оновлена 31 березня 2022, 17:26

Така підтримка дозволить зберегти науковий потенціал

Університети з різних міст України надають для Луганських вишів приміщення для організації освітнього процесу, наукової роботи та проживання.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наприклад, у Дніпрі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надав необхідну кількість приміщень для організації навчального процесу (в дистанційній формі) Східноукраїнському національному університету ім. В. Даля. Також надані кімнати в гуртожитку для проживання студентів і викладачів. Сюди перемістилася частина адміністрації, студенти і викладачі трьох факультетів", – говорить він.

Також у Хмельницькому для університету виділено п’ятиповерхову будівлю, де раніше розміщувався приватний виш. Це дає можливість проводити повноцінний навчальний процес. Більше того, наразі є домовленість про надання місць у гуртожитку.

Подільський державний університет, що у місті Кам’янець-Подільський, надав приміщення для організації робочих місць, а також виділяє кімнати в гуртожитку для проживання співробітників і студентів.

Гайдай наголосив, що така підтримка дозволить зберегти науковий потенціал Луганщини.

"Молодь зможе отримувати вищу освіту в наших закладах, які, ми всі віримо, невдовзі повернуться у рідну область", – підкреслив обласний очільник.

Теги:
#Війна #Освіта #Луганщина
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