Луганські ВНЗ переїжджають в інші міста України та відновлюють свою роботу – Луганська ОВА
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Така підтримка дозволить зберегти науковий потенціал
Університети з різних міст України надають для Луганських вишів приміщення для організації освітнього процесу, наукової роботи та проживання.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Наприклад, у Дніпрі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надав необхідну кількість приміщень для організації навчального процесу (в дистанційній формі) Східноукраїнському національному університету ім. В. Даля. Також надані кімнати в гуртожитку для проживання студентів і викладачів. Сюди перемістилася частина адміністрації, студенти і викладачі трьох факультетів", – говорить він.
Також у Хмельницькому для університету виділено п’ятиповерхову будівлю, де раніше розміщувався приватний виш. Це дає можливість проводити повноцінний навчальний процес. Більше того, наразі є домовленість про надання місць у гуртожитку.
Подільський державний університет, що у місті Кам’янець-Подільський, надав приміщення для організації робочих місць, а також виділяє кімнати в гуртожитку для проживання співробітників і студентів.
Гайдай наголосив, що така підтримка дозволить зберегти науковий потенціал Луганщини.
"Молодь зможе отримувати вищу освіту в наших закладах, які, ми всі віримо, невдовзі повернуться у рідну область", – підкреслив обласний очільник.
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