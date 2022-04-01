Окупанти відступають від Києва, але стягують війська до Маріуполя: у ЗСУ розповіли про дії росіян

У ЗСУ розповіли, як йшли справи на фронті 31 березня

Окупанти тимчасово відмовилися від проведення наступальної операції на ряді напрямків та фокусують зусилля на взятті Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

У повідомленні вказано, що противник не зміг досягти своїх цілей у блокуванні та захопленні Києва, а тому був змушений відступити. Водночас відмічено перекидання сил окупантів у східні області та спроби закріпитись на вже зайнятих позиціях. Крім того, росіяни формують окупаційні адміністрації в тимчасово непідконтрольних населених пунктах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

"З урахуванням зазначеного найближчим часом противник, ймовірно, намагатиметься зберегти військову присутність із веденням бойових дій у південних та східних регіонах України", — повідомили у Генштабі.

Зазначається, що окупанти поступово виводять свої війська на Сіверському та Поліському напрямках.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують вести обстріл Харкова, а також намагаються безрезультатно відтіснити українських захисників від Ізюма, щоб продовжити наступ на Слов’янськ.

На Донецькому напрямі основні сили противник перекидає на штурм Маріуполя, однак у інших місцях наступальних дій не проводив.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися проводити наступ у бік Олександрівки (Миколаївська область).

Водночас українські захисники продовжують вражати частини супротивника біля Ізюма, Кам’янки та Тихоцького. Крім того, було припинено спробу обійти позиції ЗСУ в районі Попасної та Новотошківського, а також відбито атаку за напрямком Мар’їнки.

Як повідомлялося раніше, попри відведення військ росія має намір продовжувати завдавати авіаударів по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська розпочали зачистку Київської, Чернігівської та Сумської областей від окупантів.