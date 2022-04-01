ЗСУ своєю роботою довели, що Україна може стати центром міжнародних гарантій – ОП

На переговорах у Туреччині стався справжній прорив

Переговори щодо договору про гарантії безпеки для України, які тривають в різних форматах протягом останніх тижнів, попри всю важкість нарешті зрушили з "мертвої точки". Найголовніше, що наші Збройні Сили своєю боротьбою за останній місяць довели спроможність України стати центром міжнародних гарантій.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який брав участь у перемовинах у Стамбулі 29 березня.

За його словами, саме на переговорах у Туреччині трапився справжній прорив – було досягнуто певних попередніх домовленостей.

"Далі вже будуть готувати можливу зустріч лідерів для того, щоб проговорити і фіналізувати саме питання безпеки для України, міжнародної безпеки, міжнародні гарантії безпеки від партнерів, які уже попередньо, як ми бачимо, зголошуються на те, щоб дійти до таких гарантій. Це, мені здається, перемога для України", – пояснює Тимошенко.

Також він відповів на закиди скептиків щодо присутності в положеннях безпекового договору росії.

"Те, що там є росія, про що багато хто скаже, що це проблема чи ще щось, для мене взагалі незрозуміло: у нас йдуть перемовини з росією, у нас війна з росією, то як росія може не бути в цьому складі міжнародних гарантій? Але саме для того є інші країни-гаранти", – говорить заступник керівника ОП.

Тимошенко впевнений, що формат договору, який напрацьовуються, є виграшним для нашої країни, адже передбачає чіткі часові рамки для реакції країн-гарантів на загрози, які можуть виникнути. Так, якщо в НАТО розпочинається збройний конфлікт, то країни-учасниці Альянсу проводять консультації, які не обмежені в часі. В нашому випадку учасники договору мають прийняти рішення про надання зброї або введення військ протягом трьох днів.

"Тобто це формат НАТО, але трохи краще. Ми не є членом НАТО, але нам треба стояти, нам треба захищати свою країну, але треба і знайти формат, в якому ми будемо далі захищати", – наголошує він.