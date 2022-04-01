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Відповіді росії на пропозиції України ще немає: Кулеба пояснив, чого ми чекаємо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 01 квітня 2022, 15:16
Дмитро Кулеба

Україна розраховує на більш конструктивні діалоги

Станом на п'ятницю, 1 квітня, Україна ще не отримала відповіді росії на пропозиції, які були озвучені під час переговорів у Стамбулі.

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Про це чергового пресбрифінгу у Польщі розповів глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, — пише "Європейська правда".

"Ні, повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені у Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунають від російських офіційних осіб, але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь росії", — пояснив міністр.

Кулеба також додав, що отримавши відповіді від російської сторони, Україна точно зможе зрозуміти, чи агресор в подальшому спілкуватиметься мовою ультиматумів, чи все ж українській делегації можна очікувати на більш конструктивний діалог та пошук взаємоприйнятних для обох сторін рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава фракції "Слуга народу", який є одним з членів української делегації Давид Арахамія, детальніше розповів, чого хоче Україна, підписуючи з росією міжнародний договір про гарантії безпеки.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Дмитро Кулеба
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