Рус

Житлова криза цілком реальна: аналітик озвучив 3 проблеми, які очікують ринок нерухомості після війни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
261
Ринок нерухомості в Україні поки у замороженому стані Новина оновлена 01 квітня 2022, 17:23
Ринок нерухомості в Україні поки у замороженому стані

Після війни може значно зрости вартість будматеріалів, що позначиться й на цінах на квартири.

В Україні після початку війни ринок нерухомості кардинально змінився — якщо раніше житло у Києві чи Маріуполі мало значний попит, то зараз столиця завмерла в очікуванні, а місто на Азовському морі взагалі перебуває у катастрофічному стані через бомбардування російських окупантів.

Спрогнозувати, що буде з ринком нерухомості після війни, спробував аналітик TeleTrade Сергій Родлер у коментарі виданню "Сегодня".

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

За словами аналітика, робити прогнози у такій ситуації вкрай складно, адже ніхто не може знати, які міста вціліють. Те ж саме і з ціною на нерухомість.

Родлер вказує, що по завершенню війни попит на житло з боку українців буде значним і це очевидно, але водночас впаде інтерес до житла з боку іноземців. Зокрема, це стосується Києва.

"Ринок у нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться найближчого тижня або двох, то ситуація не повинна сильно зміниться. Але якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін", – вважає аналітик.

За його словами, після війни спостерігатиметься зростання цін на будівельні матеріали, а це означає, що будівельні роботи також подорожчають. Своєю чергою останнє позначиться на обсязі пропозиції нового житла та на його вартості.

"Інфляція справляла свій вплив і в попередні роки (у великих містах квартири подорожчали за два роки майже на 50%), але нині ситуація ще гірша через глобальну обстановку. Житлова криза цілком реальна в поточних умовах, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів та стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для тих, хто потребує", — зазанчив Сергій Родлер.

Аналітик додав, що може виникнути й така ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента озвучили, скільки ще триватимуть активні бойові дії в Україні.

Теги:
#Україна #Ціна #Війна #Ринок нерухомості #Квартири
Знищена військова техніка росіян
Україна
Рада заборонила символіку окупантів та деякі партії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена військова техніка росіян
Рада заборонила символіку окупантів та деякі партії
Дата публікації
Категорія
Пожежа на нафтобазі у Білгороді
У Міноборони України нарешті прокоментували історію із Білгородом
Дата публікації
Категорія
Реджеп Тайіп Ердоган
Ердоган говорив із Зеленським про зустріч із путіним: що вирішено
Дата публікації
Категорія
володимир путін
У путіна рак? У Кремлі прокоментували здогади щодо хвороби диктатора
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 1 квітня
Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ