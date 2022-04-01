Житлова криза цілком реальна: аналітик озвучив 3 проблеми, які очікують ринок нерухомості після війни

Після війни може значно зрости вартість будматеріалів, що позначиться й на цінах на квартири.

В Україні після початку війни ринок нерухомості кардинально змінився — якщо раніше житло у Києві чи Маріуполі мало значний попит, то зараз столиця завмерла в очікуванні, а місто на Азовському морі взагалі перебуває у катастрофічному стані через бомбардування російських окупантів.

Спрогнозувати, що буде з ринком нерухомості після війни, спробував аналітик TeleTrade Сергій Родлер у коментарі виданню "Сегодня".

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За словами аналітика, робити прогнози у такій ситуації вкрай складно, адже ніхто не може знати, які міста вціліють. Те ж саме і з ціною на нерухомість.

Родлер вказує, що по завершенню війни попит на житло з боку українців буде значним і це очевидно, але водночас впаде інтерес до житла з боку іноземців. Зокрема, це стосується Києва.

"Ринок у нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться найближчого тижня або двох, то ситуація не повинна сильно зміниться. Але якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін", – вважає аналітик.

За його словами, після війни спостерігатиметься зростання цін на будівельні матеріали, а це означає, що будівельні роботи також подорожчають. Своєю чергою останнє позначиться на обсязі пропозиції нового житла та на його вартості.

"Інфляція справляла свій вплив і в попередні роки (у великих містах квартири подорожчали за два роки майже на 50%), але нині ситуація ще гірша через глобальну обстановку. Житлова криза цілком реальна в поточних умовах, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів та стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для тих, хто потребує", — зазанчив Сергій Родлер.

Аналітик додав, що може виникнути й така ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента озвучили, скільки ще триватимуть активні бойові дії в Україні.