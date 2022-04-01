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Арестович дав свою версію вибуху та пожежі у Білгороді

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Олексій Арестович Новина оновлена 01 квітня 2022, 17:58
Олексій Арестович

Наразі достеменно невідомо, що саме спровокувало пожежу на нафтобазі

За все, що відбувається на території російської федерації, повинне відповідати її керівництво. Саме воно і має розібратися в тому, що впродовж останніх днів сталося у Білгороді.

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Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 1 квітня, коментуючи пожежу, яка виникла на нафтобазі у російському Білгороді.

За його словами, військово-політичне керівництво України наразі зайняте вживанням усіх необхідних методів задля дотримання безпеки, територіальної цілісності, а також недоторканності нашої держави. Не менш важливим є й питання миру та спокою українців.

Що стосується бойових дій, то Арестович запевняє, що Україна веде бої виключно на своїх територіях, захищаючи їх від загарбників з росії, а те, що відбувається на території російської федерації — повинно хвилювати виключно керівництво країни-агресора.

"Мабуть, їм треба розбиратися, що ж сталося у Бєлгороді: може хтось покурив не в тому місці, або ще щось. Може, російські військові саботують доступними методами виконання наказів, які не хочуть виходити на українську територію. У будь-якому випадку за те, що відбувається на території рф, несе відповідальність керівництво росії. До них і всі питання", — доповнив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пожежа виникла на нафтобазі у російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня. Ця подія спровокувала неабияку паніку серед місцевих жителів, які почали масово залишати населений пункт, в результаті чого на заправних станціях виникли величезні черги.

Також нагадаємо, що в українському Міністерстві оборони вже також встигли прокоментувати інцидент, який стався у російському місті, проте ані спростовувати, ані підтверджувати причетність України до цього вибуху, не стали.

Теги:
#Україна #Росія #Білгород #Війна
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