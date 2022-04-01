"А тебе, х**ло погане, світ навіки прокляне": український оперний співак написав вірш про путіна

Російський диктатор став героєм твору Олександра Вострякова

Український оперний співак, народний артист України Олександр Востряков присвятив влучний, матюкливий вірш російському президенту путіну, через якого у сміттях у пошуках їжі риються жителі, здавалося б, забезпеченої москви.

Віршем Вострякова у себе на каналі поділився Антон Геращенко.

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"Прекрасний вірш написав видатний український оперний співак та педагог Олександр Андрійович Востряков", — написав радник голови МВС.

Нелюдь, мразь, расистский гад Шизофреник, психопат. Моль бесцветная, урод, Оболванил свой народ Превратил людей в рабов. Лишил разума, мозгов. Научил их убивать, Мародерствовать, пытать. Твой народ живет во мраке… Горе братьев Вам до сраки Твоя армия — Х**ЛО. Танки, пушки — ВСЕ Г*ВНО. Наш народ не победим! У тебя Кишка тонка Твои яйца уж протухли, Смрад несёт издалека. Закатать тебя в асфальт Иль в стене замуровать, Или на кол посадить, Чтобы зло не мог творить. Пыткам мразь тебя подвергнуть, Что страна изобрела. Твой режим мерзотный свергнуть, Чтобы он сгорел до тла. УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ! РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ! А тебя, х**ло поганое Мир навеки проклянет!

Додамо, що сам оперний співак народився у Росії. Олександр Востряков навчався у Харківському інституті мистецтв на диригентському (1965–1971) та вокальному (1971–1973) факультетах. З 1990 року – викладач Київської консерваторії, з 2001 року – доцент. Гастролює на оперних сценах Німеччини, Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Голландії. Записується на радіо. Здійснює концертну діяльність.

Олександру Вострякову 78 років

путін — частий герой матюкливих віршів. Так, вокаліст рок-групи "U2" Боно написав вірш, у якому знаменитий співак назвав путіна психом, а Зеленського — святим.

Також ще до вторгнення росії в Україну українська поетеса Ліна Костенко висловилася щодо російської агресії у формі вірша під назвою "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". У ньому поетеса назвала путіна "маленьким сірим чоловічком".