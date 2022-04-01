"А тебе, х**ло погане, світ навіки прокляне": український оперний співак написав вірш про путіна
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Російський диктатор став героєм твору Олександра Вострякова
Український оперний співак, народний артист України Олександр Востряков присвятив влучний, матюкливий вірш російському президенту путіну, через якого у сміттях у пошуках їжі риються жителі, здавалося б, забезпеченої москви.
Віршем Вострякова у себе на каналі поділився Антон Геращенко.
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"Прекрасний вірш написав видатний український оперний співак та педагог Олександр Андрійович Востряков", — написав радник голови МВС.
Нелюдь, мразь, расистский гад
Шизофреник, психопат.
Моль бесцветная, урод,
Оболванил свой народ
Превратил людей в рабов.
Лишил разума, мозгов.
Научил их убивать,
Мародерствовать, пытать.
Твой народ живет во мраке…
Горе братьев Вам до сраки
Твоя армия — Х**ЛО.
Танки, пушки — ВСЕ Г*ВНО.
Наш народ не победим!
У тебя Кишка тонка
Твои яйца уж протухли,
Смрад несёт издалека.
Закатать тебя в асфальт
Иль в стене замуровать,
Или на кол посадить,
Чтобы зло не мог творить.
Пыткам мразь тебя подвергнуть,
Что страна изобрела.
Твой режим мерзотный свергнуть,
Чтобы он сгорел до тла.
УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!
РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!
А тебя, х**ло поганое
Мир навеки проклянет!
Додамо, що сам оперний співак народився у Росії. Олександр Востряков навчався у Харківському інституті мистецтв на диригентському (1965–1971) та вокальному (1971–1973) факультетах. З 1990 року – викладач Київської консерваторії, з 2001 року – доцент. Гастролює на оперних сценах Німеччини, Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Голландії. Записується на радіо. Здійснює концертну діяльність.
путін — частий герой матюкливих віршів. Так, вокаліст рок-групи "U2" Боно написав вірш, у якому знаменитий співак назвав путіна психом, а Зеленського — святим.
Також ще до вторгнення росії в Україну українська поетеса Ліна Костенко висловилася щодо російської агресії у формі вірша під назвою "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". У ньому поетеса назвала путіна "маленьким сірим чоловічком".
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