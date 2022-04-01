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"А тебе, х**ло погане, світ навіки прокляне": український оперний співак написав вірш про путіна

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кривавий диктатор путін Новина оновлена 01 квітня 2022, 19:33
Кривавий диктатор путін

Російський диктатор став героєм твору Олександра Вострякова

Український оперний співак, народний артист України Олександр Востряков присвятив влучний, матюкливий вірш російському президенту путіну, через якого у сміттях у пошуках їжі риються жителі, здавалося б, забезпеченої москви.

Віршем Вострякова у себе на каналі поділився Антон Геращенко.

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"Прекрасний вірш написав видатний український оперний співак та педагог Олександр Андрійович Востряков", — написав радник голови МВС.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Горе братьев Вам до сраки

Твоя армия — Х**ЛО.

Танки, пушки — ВСЕ Г*ВНО.

Наш народ не победим!

У тебя Кишка тонка

Твои яйца уж протухли,

Смрад несёт издалека.

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!

Додамо, що сам оперний співак народився у Росії. Олександр Востряков навчався у Харківському інституті мистецтв на диригентському (1965–1971) та вокальному (1971–1973) факультетах. З 1990 року – викладач Київської консерваторії, з 2001 року – доцент. Гастролює на оперних сценах Німеччини, Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Голландії. Записується на радіо. Здійснює концертну діяльність.

Олександру Вострякову 78 років
Олександру Вострякову 78 років

путін — частий герой матюкливих віршів. Так, вокаліст рок-групи "U2" Боно написав вірш, у якому знаменитий співак назвав путіна психом, а Зеленського — святим.

Також ще до вторгнення росії в Україну українська поетеса Ліна Костенко висловилася щодо російської агресії у формі вірша під назвою "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". У ньому поетеса назвала путіна "маленьким сірим чоловічком".

Теги:
#Путін #Вірші
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