Дав по зубах армії путіна: що відомо про головкома ЗСУ Валерія Залужного

Головком ЗСУ воює з РФ ось уже 8 років

Ось уже більше місяця триває агресія Росії проти України, і все частіше ЗСУ завдають поразки окупантам в ході наступальних операцій, які раніше анонсував головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Боротися з російською агресією Валерій Залужний почав ще у 2014 році і свої генеральські погони отримав після трьох років участі у бойових діях на Донбасі.

"Телеграф" з’ясував життєвий шлях генерала, який очолив боротьбу проти військової агресії Росії.

Перший український генерал на чолі сухопутних військ України

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області та військову освіту здобув уже в українському виші, з відзнакою закінчивши Одеський інститут Сухопутних військ у 1997 році.

За наступні 8 років Валерій Залужний пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону, після чого перейшов на штабну роботу в одній із бригад ЗСУ. У 2009-2012 роках він командував 51-ю механізованою бригадою, що дислокувалась у його рідному Новоград-Волинську.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, а того ж року став заступником начальника бойової підготовки командування СВ ЗСУ. У 2017 році Залужному було присвоєно військове звання генерал-майора та призначено заступником командування військ оперативного командування "Південь" українських Сухопутних військ.

Через 2 роки, побувавши вже першим заступником начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, Валерій Залужний став командувачем оперативного командування "Північ", а з цієї посади 27 липня 2021 року був призначений головнокомандувачем ЗСУ. У серпні 2021 року Залужний отримав військове звання генерал-лейтенанта, а 4 березня 2022 року – повного генерала.

Паралельно з військовою кар’єрою у Валерія Залужного розвивалося особисте життя, в якому знайшлося місце дружині Олені та двом дочкам, старша з яких також служить в армії, а молодша навчається на лікаря.

Бойова біографія Залужного: на Донбасі з 2014 року

На сході країни свій бойовий шлях Валерій Залужний розпочав у липні 2014 року, коли був призначений заступником командувача сектору "С", який воював на напрямках північної частини Донецької області (міста Вуглегірськ, Дебальцеве, Горлівка). Тут майбутній головком ЗСУ отримав свій перший бойовий досвід, здобув перші перемоги на зразок визволення Дебальцевого та селища Південне біля Горлівки.

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"Про важкі події… Це, мабуть, 2014 рік, серпень. Потім Дебальцеве (бої за місто йшли на початку 2015 року — Ред.). Якось неспокійно було. Відчуття постійної загрози… Здавалося, що буде ще гірше, ніж було в 2014. Добре запам’ятався у пам’яті 25-й батальйон (тербат "Київська Русь", сформований з майданівців та мешканців Київщини (Ред.), який я заводив туди, в район Дебальцеве, розставляв на позиції. Перші бої, перші втрати…"), — Згадував генерал в інтерв’ю ЗМІ.

Згодом Валерій Залужний командував у різних секторах бойових дій на Донбасі, тому службу там він закінчив начальником штабу Об’єднаних сил і цей досвід безсумнівно використав у 2022 році.

Бойовий генерал – авторитет для армії

Як писали ЗМІ, призначення генерала Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ в армії сприйняли позитивно, оскільки поважають його особисту участь у бойових діях на Донбасі.

"Бойовий офіцер, генеральські погони отримав у 2017-му. Кожне його призначення — і в заступники командувача ООС, і на ОК "Північ" — офіцери незмінно сприймали з ентузіазмом", — повідомляло з посиланням на одного з військових видання " Фокус ".

Як не раз говорив у своїх рідкісних інтерв’ю для ЗМІ сам Залужний, він є прихильником відходу ЗСУ від "радянських стандартів", переходу до нової армії, оснащеної сучасною технікою, насамперед ПТРК "Джавелін" та БПЛА "Байрактар".

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Обрана командувачем СВ ЗСУ гнучка тактика маневреної оборони, не дозволила Росії розгромити українські частини в перші дні активної фази війни 2022 року і згодом перейти до успішних контрнаступальних дій ЗСУ.

Завдяки всьому цьому Валерій Залужний, як неодноразово говорили співрозмовники "Телеграфа", зараз має абсолютний авторитет у військових, волонтерів і всього українського суспільства як людина, яка переграла путінських стратегів.

Як пишуть російські ЗМІ, Володимир Путін по суті визнав, що завдяки вмілим діям ЗСУ, його стратегія в Україні зазнала краху. Оскільки взяти Київ "малою кров’ю" явно не вийде, то президент Росії просто не знає, що робити далі. Наразі обрано тактику відведення військ з київського напрямку та перенесення основного удару на Донбас.