Тікали, кинувши все на світі: ЗСУ майстерно розбили колону техніки під Ніжином, а спецназ взяли в полон (карта)

На кордоні з Україною ворог знову накопичує сили для нових атак

Попередня доба, 1 квітня, перетворилася на день втечі окупаційної армії з багатьох населених пунктів північних областей України. На Чернігівщині, в селі Велика Дорога, ЗСУ взагалі змогли розбити одну з відступальних колон росіян. Тепер поряд із населеним пунктом знаходиться справжня "виставка" підгорілого та покрученого металобрухту.

Про це і не лише розповів редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, який також опублікував актуальну на 1 число карту боїв в Україні.

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За його словами, тільки під Ніжином українським захисникам вдалося знищити або захопити понад три десятки техніки.

Разом із бойовими машинами українці також схопили і частину російських спецназівців, яким більше не вдасться виконувати злочинний наказ путіна. Ті, хто встиг втекти, попрямували у бік Ічні.

Танки, БМП та інші автомобільні армії Росії можна побачити на всіх під’їздах до села.

Зазначимо, що загальна картина дуже очевидна — росіяни все ще відступають на півночі країни, тікаючи до Білорусі. Звідти їх перекидають на Донбас. Це хочуть зробити, щоб масово вдарити та спробувати захопити Рубіжне та Сєверодонецьк. Також залишається великою активністю ворога в районі Ізюм-Барвінкове. Рашисти сподіваються отримати Ізюм, щоб безперешкодно атакувати Слов’янськ з усіх боків.

"Очевидно, що Росія продовжує наступати на Донбасі, на Харківщині та в Маріуполі, а також вибудовує оборону окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Також російські війська утримують позиції під Харковом", — резюмував Бутусов, наголосивши, що у квітні варто чекати складних боїв на півдні та сході країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Білгородській області Росії була помічена величезна колона ворожої техніки, яка прямує у бік України. Це ще раз підтверджує рішення кремля залишити всі сили на захоплення Донбасу.

У країні вже почали звучати заклики до того, щоб відгородитися від Росії великою стіною, яка дозволила б не відчувати в майбутньому подібних проблем, пов’язаних з нападом нібито "братського народу".