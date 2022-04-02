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Ворога можна буде зустріти з вогником: ЗСУ поповнили "трофейний автопарк" вогнеметною системою "Солнцепек"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Українські військові завоювали трофейну ТОС-1А "Солнцепек" Новина оновлена 02 квітня 2022, 08:33
Українські військові завоювали трофейну ТОС-1А "Солнцепек"

Проти окупантів використовуватиметься їхня ж зброя.

Українські захисники продовжують поповнювати свій "автопарк" трофейної техніки російських окупантів, який раніше поповнили БМП-2, радіостанція середньої потужності Р-166-0,5 та командно-штабна машина Камаз-5350 6х6 із Тростянця. Тепер хлопцям із ЗСУ вдалося захопити важку вогнеметну систему — ТГС-1А "Солнцепек".

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Антон Геращенко.

"Ворога можна буде зустріти з вогником" — підписав знімок з трофейною технікою Геращенко.

Варто зазначити, що ТОС-1А "Солнцепек" дісталася українським захисникам у робочому стані та ще й з повним боєкомплектом. Тож тепер техніка російських окупантів працюватиме проти них.

Нагадаємо, що це не перший "Солнцепек", який дістався українській армії. Неподалік звільненої Гусарівки Харківської області, українські бійці придбали "зарядку" для "Солнцепека" і сам "Солнцепек".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська не залишають намірів та продовжують атакувати Україну. Один із пріоритетних напрямів – столиця. Київ намагаються оточити з різних боків. Оборонні бої йдуть на півдні, сході та півночі країни.

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#Україна #Росія #Зброя #Війна #Техніка
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