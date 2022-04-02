Зараження води та обстріл підприємств: на які хімічні атаки може піти росія

Пропаганда у цій темі з боку рф ведеться не один рік

Україні варто побоюватися диверсії з боку росії, вважає експерт у хімічній сфері. російський уряд не скупиться на фейки про бактеріологічну, біологічну, хімічну зброю, яку нібито розробляють в Україні. При цьому на Заході до заяв росії серйозно ставляться, побоюючись, що це може віщувати їхнє застосування.

Хімік та керівник екоорганізації "Зелений лист" Владислав Балинський розповів "УНІАН", яка хімнебезпека може йти від росії.

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Він зазначив, що використання хімічної зброї при провокаціях є менш ймовірним, зокрема на території ОРДЛО: "Ці люди ще будуть потрібні як гарматне м’ясо", — прокоментував Балінський.

Хімік зазначив, що побоюється саме застосування отруйних речовин у незахоплених українських містах. Серед варіантів диверсій він назвав зараження води.

Щодо обстрілів росією промислових підприємств і складів, то витікання отруйних речовин можливе. При цьому він закликає не нагнітати. Балінський зазначає, що серйозні наслідки будуть для екології, але шкода для людей залежить від погодного поширення напряму вітру та інших факторів. Він також нагадав, що багато підприємств зупиняються, а такі речовини, як сірководень або аміак, вивозяться.

Ризик застосування росією хімзброї, у тому числі і при операціях "під чужим прапором" існують, упевнені партнери України. Застосування отруйних речовин фіксували у інших конфліктах, зокрема у Сирії. Саме там вироблявся зарин і у Росії він є у великій кількості, нагадує Балінський.

Що ж до міфів росії про подібну зброю в Україні, хімік не здивований пропагандистською компанією, він нагадує, що вона велася ще з 2014 року, коли говорили про застосування отруйних речовин в Одесі. Для своїх фейків вони використовують загальновідомі факти, наприклад, для перенесення птахами захворювань.

"Залишилося тільки "домалювати", що цей, виведений у "секретних лабораторіях" грип, перед інфікуванням запитуватиме паспорт ", — жартує Балінський.

Такі пропагандистські новини викликають в Україні лише посмішку і дають підґрунтя для створення історій та жартів про "бойові українські гуси".

"Телеграф" раніше писав, що наслідком застосування в Україні хімічної зброї для росії може стати нафтове ембарго.