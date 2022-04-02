США допоможуть Україні отримати нову "стару" зброю: що відомо

Це перший випадок за всю війну, коли Сполучені Штати допоможуть перекинути танки

Адміністрація Байдена працюватиме із союзниками над передачею танків радянського виробництва для зміцнення української оборони на Донбасі.

Про це заявив у п’ятницю офіційний представник США, пише The New York Times.

За словами чиновника, рішення виступити посередником для допомоги в передачі танків радянського виробництва, які українські війська вміють використовувати, було прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського. Це перший випадок за усю війну, коли Сполучені Штати допоможуть перекинути танки.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони прибудуть. Вони дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об’єктах на Донбасі, заявив чиновник на умовах анонімності, оскільки він не уповноважений виступати публічно.

Прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни, яку розв’язала росія проти України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Німеччина погодилася надати Україні зброю часів НДР. Німецький уряд ухвалив рішення схвалити постачання Україні БМП радянського зразка, які зараз перебувають у Чехії.