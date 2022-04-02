Як росіянину правильно здатися в полон: відеоінструкція для окупантів

Пояснення щодо здачі у полон створюють і юристи, і прості українці

Українські військові звільняють населені пункти, відкидаючи сили окупантів як на півночі, так і на півдні. Аби вижити в Україні, російські окупанти можуть здатися в полон, для них розробили спеціальну інструкцію.

Асоціація правників України створила зрозумілу інфографіку, в якій пояснили, що окупанти можуть здатися в полон як ЗСУ, так і силам тероборони, Нацполіції та СБУ.

Здача відбувається у чотири етапи:

зброя відкидається убік, людина стає прямо, руки піднімаються або використовується білий прапор, потрібно голосно кричати "здаюся" або "мільйон".

Зазначимо, що інструкція стосується і білоруських військових, якщо вони вирішать вступити у війну на боці росії. Крім цього, в ній є пункти про групове здавання в полон і гарантії для військовополонених.

Як правильно здаватися в полон

Також інструкцію випустили у форматі відео. Окупантам нагадують, що якщо вони здаються з технікою — ті, хто здається, повинні стояти перед нею, а двигун повинен бути заглушений.

У мережі публікують також і "народні" інструкції – просто та зрозуміло.

"Покажи тризуб" — проста інструкція для окупантів

Для бажаючих здатися в полон є телеграм-канали та спеціальні телефони для зв’язку. Полонених потім обмінюють на українських воїнів, захоплених ворогами.

Потрапляння в полон може стати можливістю вижити — до росіян ставлення змінилося ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. З того часу, як Збройні сили України контратакують ворога та звільняють населені пункти, стає відомо про звірства на тимчасово окупованих територіях.

Так, "Телеграф" публікував свідчення жорстокості окупантів у Бучі.