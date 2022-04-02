Рус

Армія росії почала "ворушитися" ще на одному напрямку: з’явилася реакція України

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1002
Військові рф Новина оновлена 02 квітня 2022, 09:59
Військові рф

На території невизнаного Придністров’я почали виявляти активність російські підрозділи

В окупованому Придністров’ї, розташованому на кордоні з Одеською областю, активізувалась місцева армія та розташовані там угруповання росіян.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На території невизнаного Придністров’я почали проявляти активність російські підрозділи і так звана армія ПМР з метою демонстрації якихось дій для української сторони. Усі ці ризики відомі оперативному штабу, ЗСУ і будуть враховані під час роботи та виконання завдань Одеським оборонним районом", — заявив Братчук.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про активізацію російських військ у невизнаному Придністров’ї.

"Активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу можливо, бойових дій проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росія пригрозила відібрати у Грузії Аджарію слідом за Абхазією та Південною Осетією, яка вже виявила бажання увійти до складу Росії.

Теги:
#Придністров'я #Війна
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
Україна
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
Дата публікації
Категорія
росіяни змінюють головну мету атаки
Плани росії змінилися: нові карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Головком ЗСУ Валерій Залужний на одному із навчань перед війною
Дав по зубах армії путіна: що відомо про головкома ЗСУ Валерія Залужного
Дата публікації
Категорія
Український прапор у Полтаві
Росіяни ракетами обстріляли Полтаву та Кременчук: що відомо про руйнування
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 2 квітня
Війна - день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину