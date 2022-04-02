Армія росії почала "ворушитися" ще на одному напрямку: з’явилася реакція України

На території невизнаного Придністров’я почали виявляти активність російські підрозділи

В окупованому Придністров’ї, розташованому на кордоні з Одеською областю, активізувалась місцева армія та розташовані там угруповання росіян.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На території невизнаного Придністров’я почали проявляти активність російські підрозділи і так звана армія ПМР з метою демонстрації якихось дій для української сторони. Усі ці ризики відомі оперативному штабу, ЗСУ і будуть враховані під час роботи та виконання завдань Одеським оборонним районом", — заявив Братчук.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про активізацію російських військ у невизнаному Придністров’ї.

"Активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу можливо, бойових дій проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росія пригрозила відібрати у Грузії Аджарію слідом за Абхазією та Південною Осетією, яка вже виявила бажання увійти до складу Росії.