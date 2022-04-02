"Ворога буде вилікувано": Комаровський показав "етнічну біологічну зброю" українців (відео)

Тролінг над російською пропагандою у Комаровського вийшов чудовим

Український доктор-педіатр Євген Комаровський вирішив висміяти роспропаганду щодо "біолабораторій США" та "бактеріологічної зброї в Україні" вельми оригінальним способом. 1 квітня він представив своїм підписникам "нову розробку українських вчених" — бойову етнічну качку У-2.

Відео з’явилося на його YouTube-каналі, пише "Телеграф".

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На початку лікар Комаровський "звітував" щодо загальної активізації українців щодо використання біозброї. Серед уже задіяних видів він назвав комарів, а також похвалився успіхами бджіл на Херсонщині, які, прокинувшись від зимової сплячки, добряче покусали російських загарбників, які невчасно опинилися на їхньому шляху.

Але головним героєм програми, звісно, стала та сама бойова етнічна качка. Її застосування, за словами Євгена Комаровського, дуже просте.

Бойова етнічна качка У-2

"Качки дуже багато гидять. Качиний послід він має основний лікувальний вплив. Так-так, саме не атакуючий, а лікувальний", — підкреслив він.

Також він пояснив, чому дав зброї назву "У-2" — нібито через те, що перший "варіант" зброї не встигав долетіти до кордону. Зараз же птаху нібито "модифікували".

За словами лікаря, подібну етнічну качку можна використати, щоб вилікувати росіян від епідемії так званої "пу-лихоманки", яка вирує в сусідній країні вже багато років. Серед симптомів у "заражених" Комаровський перерахував бажання вважати себе найрозумнішим, найсильнішим, необхідність повчати інших, як їм жити і якою мовою говорити, а також відсутність логіки та здорового глузду.

"Власне кажучи, наша качка виділяє екскременти, які розбризкуються в повітрі, і завдяки їм антиген "пу-лихоманки" нейтралізується", — резюмував Комаровський, додавши, що "ворога обов’язково буде вилікувано".

Найцікавіше в цьому відео те, як лікарю вдалося жодного разу не розсміятися на камеру, говорячи таку відверту нісенітницю, схожу на російську пропаганду. Звичайно ж, більшість його підписників уловили гумор і подякували фахівцю за те, що навіть під час війни той не забуває про 1 квітня і піднімає настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як росіяни бояться "бойових голубів" з України та яким чином на це реагують наші співвітчизники.

Також "Телеграф" писав про реакцію українських громадян (а особливо жителів Харкова) на заяви про те, що у нас у звільнених містах з’являються "літаючі ескадрони смерті", що розстрілюють цивільних. Спойлер — у цю розпропаганду не повірили навіть багато росіян.