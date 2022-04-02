У Єврокомісії підтвердили готовність лібералізувати вантажні перевезення з України до ЄС – Кубраков

Українські експортери отримають можливість безперешкодно доставляти продукцію до Європи

Очільник Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Генрік Гололей підтвердив готовність ЄС почати процес лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу.

Про це після перемовин з високим посадовцем ЄС повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени", — додав Кубраков.

Лібералізація вантажного транзиту до країн ЄС має суттєво покращити експортний потенціал України. Після ратифікації угоди українські експортери отримають можливість безперешкодно доставляти продукцію до Європи.

Наразі ж уряд, за словами міністра, працює над підтримкою безперебійного функціонування логістичної системи, зокрема залізниці та Дунайських портів. Для цього уряд прийняв рішення про додаткове покриття ризиків страховим компаніям.

Як пояснив міністр, цим рішенням передбачене відшкодування для фрахтувальників, операторів, власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

Аналогічне відшкодування застосовується також для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту, якщо цей рухомий склад перебуває на території України.

Ці ініціативи уряду дозволяють перенаправляти експортні вантажопотоки новими логістичними ланцюжками. Це вкрай важливо, як пояснив міністр, оскільки Україна наразі втратила можливість користуватися морськими портами, через які до війни проходило 70-80% експорту основних вантажів, серед яких зерно, руда, чорні метали тощо.

"Зараз Україна адаптується до нових умов. Відновлює роботу економіки, будує нові логістичні маршрути. Після перемоги над ворогом ми будемо сильніші та досвідченіші", — зазначив Кубраков.