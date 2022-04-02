Розмазали батальйон ворога: Арестович розповів деталі нової "Чорнобаївки"

ЗСУ вдалося знищити майже весь російський батальйон за два удари

Українській армії вкотре вдалося розбити війська окупантів на аеродромі під Херсоном. Росіяни намагалися висадитися в Чорнобаївці в 13-й і 14-й раз.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у телеефірі.

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За словами голови ОП, ЗСУ вдалося знищити майже весь російський батальйон за два удари.

"За вчора була 13-та та 14-та (Чорнобаївка, — прим. ред.), але треба розуміти, що це вже не той масштаб. Знищили майже батальйон за вчора двома ударами — знищили самохідну артилерію, наметове містечко, близько 32 одиниць бронетехніки. Батальйон двома ударами знищити це дуже багато, але раніше було краще, раніше знищували передові командні пункти російського угруповання, ну і так добре. Чорнобаївку можна вважати 13 та 14", — розповів Арестович.

Як повідомляв "Телеграф", російська армія вже втратила в Україні близько 17,8 тисяч солдатів і офіцерів, а також більше 630 танків. Українські захисники також активізувалися щодо ліквідації систем реактивного вогню ворога — їхня кількість нарешті досягла сотні.