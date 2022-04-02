"Дві цілі одним пострілом": українські військові поділилися ефектним відео роботи артилерії

Українські захисники продовжують вражати своєю військовою майстерністю.

Бійці Збройних Сил України продемонстрували дивовижну майстерність, знищивши дві ворожі цілі одним пострілом. Такий "джекпот" вдався у артилеристів 44 бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Ефектне відео роботи української артилерії з’явилося на сторінці бригади у Фейсбуці.

"До АТО була думка, що один снаряд двічі в те саме місце не потрапляє — переконалися, що потрапляє" — йдеться у підписі до відео.

Варто зазначити, що російські окупанти намагалися замаскувати ворожий танк та БМП у цивільному секторі поблизу церкви. Однак пильне око бійців ЗСУ не пропустить жодного ворога.

Також відзначимо, що це не єдиний унікальний випадок, коли українські воїни "незвичайно" знищують ворожу техніку. 1 квітня ЗСУ розбомбили відразу два транспортно-бойові вертольоти Мі-8 російської армії, використовуючи вітчизняний переносний протитанковий ракетний комплекс "Корсар" (який взагалі призначений не для повітряних цілей).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським військовослужбовцям вдалося збити над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки вдосконаленому обладнанню для "роботи" у темний час доби називають "Нічним мисливцем".