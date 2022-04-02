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Окупанти задумали оточення українських військ на Донбасі: свіжа карта боїв

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 02 квітня 2022, 16:41
Підбита російська техніка

Українці звільняють території у всіх напрямках, але на Сході ситуація важка.

Російські окупанти, які наживаються на горі українців, мають намір оточити угруповання Об’єднаних сил та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

У суботу, 2 квітня, Міністерство оборони Великої Британії на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікувало свіжу картку бойових дій в Україні.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з метою сковування дій українських військ загарбники продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України (з республікою Білорусь та російською федерацією відповідно).

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угруповання окупантів концентрується і збирається йти на територію рф.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Загарбники продовжують наступ на Ізюмському напрямі.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Южнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що росія порушила справу проти ЗСУ через пожежу в Білгороді. "Телеграф" веде онлайн 38-го дня повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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