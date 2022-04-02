Мобілізованим в Україні дають пільги: що треба знати

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне та грошове забезпечення

Під час воєнного стану (ВП), яке було запроваджено в Україні 24 лютого через повномасштабне вторгнення рф, мобілізації підлягають усі громадяни, здатні виконувати військові обов’язки, віком від 18 до 60 років. Усі мобілізовані українці, згідно із ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей", мають право на такі ж пільги, які є у військовослужбовців ЗСУ.

"Телеграф" розповідає, які ж права та пільги мають мобілізовані особи в Україні.

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Виплати мобілізованим:

місячне грошове забезпечення;

під час ВП виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень, а за безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень у розрахунку на місяць;

сім’ям загиблих виплачується одноразова грошова допомога 15 млн гривень;

мобілізовані можуть набути статусу учасника бойових дій.

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Відпустки для мобілізованих:

за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення до 10 календарних днів;

станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення.

Інші пільги для мобілізованих:

отримання медичної допомоги у військових шпиталях;

збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;

звільнення від сплати ЄСВ;

не припинення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП;

зарахування часу військової служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;

виплата військової пенсії на час служби;

звільнення від нарахування штрафних санкцій за невиконання грошових зобов’язань та відсотків за кредитами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто не стає на військовий облік і не може бути мобілізований, а також докладно пояснив подальші дії громадян, які отримали повістку, а також які є види повісток.