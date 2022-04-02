Рус

У окупантів паніка через радіацію: білорусам порадили уникати солдатів рф

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
979
Розбита техніка росіян Новина оновлена 02 квітня 2022, 20:12
Розбита техніка росіян

Загарбники покинули ЧАЕС, проте їм ще відгукнеться перебування в зоні.

Серед військовослужбовців збройних сил рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу, що базувався у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів із російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони. При цьому у російських солдатів, які перебували в зоні ЧАЕС, поширюються панічні настрої.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, у свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань. Також у свіжому зведенні за 2 квітня (18:00) повідомляється ситуація на фронті.

Нагадаємо, 31 березня окупанти пішли з Чорнобильської АЕС, забравши з собою полонених нацгвардійців. Крім того, загарбники зайнялися мародерством та прихопили з собою навіть ложки та тарілки. Російські солдати отримали потужну дозу радіації, але радіють, що їм вдалося вивезти награбоване.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Новини Європи
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Дата публікації
Категорія
Підбита російська техніка
Окупанти задумали оточення українських військ на Донбасі: свіжа карта боїв
Дата публікації
Категорія
Пожежа на нафтобазі у Білгороді
росія після пожежі у Білгороді порушила справу проти ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Кримчанам пропонують робити запаси їжі та збирати тривожні валізки
Криму запастися консервами та крупами: з’явився цікавий документ від влади Росії
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 2 квітня
Війна - день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину