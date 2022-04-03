Молодий український льотчик загинув, врятувавши сотні життів: історія справжнього героя (фото)

Дмитру Чумаченку було 26 років

Український захисник, пілот Дмитро Чумаченко захищав Україні у війні проти росії та віддав своє життя, рятуючи українців. Отримавши пошкодження в бою з противником на Житомирщині, Дмитро відвів підбитий літак від сільських будинків та направив його в лісосмугу, чим врятував десятки, а то й сотні життів.

Як повідомив міський голова Луцька, де проживав льотчик, інцидент відбувся ще 23 березня. На момент загибелі командиру авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна було всього 26 років.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Дмитро Чумаченко народився 8 лютого 1996 року в місті Володимир (Володимирська область, рф). Через три роки переїхав у місто Сніжне, що в Донецькій області (нині контролюється бойовиками самопроголошеної "ДНР"). До Луцька перебрався у 2018 році.

Дмитро Чумаченко. Фото: Facebook

23 березня наш льотчик зустрівся у повітряному бою з нерівними силами противника поблизу села Тригір‘я на Житомирщині. 27 березня Дмитра та інших загиблих побратимів з почестями провели в останній шлях. Попрощатися із загиблими захисниками прийшлося чимало жителів Луцька. Героїв проводжали, вставши на коліна. Волинських захисників поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Прощання з захисниками України. Фото: Facebook

Дружина воїна Кристина Чумаченко через кілька днів після трагедії опублікувала зворушливий пост на своїй Інстаграм-сторінці.

Родина Чумаченків. Вінчання. Фото: Іnstagram

Одруження Кристини і Дмитра. Фото: Іnstagram

Неймовірно гарна пара. Фото: Іnstagram

"Ти був найкращим чоловіком! Ти міг бути найкращим батьком! Я безмежно тебе кохаю, кохала і кохатиму. Ти помер героєм! Героєм України! Назавжди в наших серцях… в моєму серці," – йдеться у дописі дівчини.

Їхня пара склалася понад 3 роки тому. Дружина загиблого героя згадує слова Дмитра: "Наше завдання — врятувати людей, при можливості — літак. Я маю, в першу чергу, спрямувати літак в місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе". Так і сталося…

За даними Кристини, Дмитро Чумаченко пішов на смерть заради врятування мешканців щонайменше трьох сіл. Він скерував літак у ліс, віддавши власне життя заради українців.

"Він не встиг (катапультуватися. – Ред.), але врятував сотні життів. Відважність, героїзм, безстрашність. Поки наше небо та землю захищають такі Люди — нам нічого боятись. Бо вони готові покласти своє життя на вівтар смерті, щоб кожен із нас міг зранку прокинутись не від повітряної тривоги, а від співу пташок", — написала дівчина.

Пара була разом більше 3 років. Фото: Іnstagram

Дружина загиблого називає Дмитра найкращим чоловіком. Фото: Іnstagram

Дмитро і Критсина Чумаченки. Фото: Іnstagram

В мережі захоплюються красою цієї пари. Фото: Іnstagram

У коментарях у дівчини питають, чи був загиблий тим самим таємничим "привидом Києва", але Кристина пише, що не може спростувати чи підтвердити цю тезу.

Скріншот

Друзі Дмитра згадують його як доброго і позитивного чоловіка, професіонала своєї справи та гарного сім’янина.

"Ти був турботливим чоловіком, чудовим другом, прекрасним військовим, який був відданий своїй роботі…Ти був би прекрасним татком. Досі неможливо повірити в це… Дуже боляче, серце просто розривається. Тепер ти завжди нас охоронятимеш з неба. Ти Герой України!" – написала в Інстаграм Катерина Михайлова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни ракетним ударом вбили легендарного українського льотчика Степана Чобану. Військовий повернувся до служби, коли росія відкрито напала на Україну, хоча в той час уже перебував на пенсії.