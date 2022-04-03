Молодий український льотчик загинув, врятувавши сотні життів: історія справжнього героя (фото)
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Дмитру Чумаченку було 26 років
Український захисник, пілот Дмитро Чумаченко захищав Україні у війні проти росії та віддав своє життя, рятуючи українців. Отримавши пошкодження в бою з противником на Житомирщині, Дмитро відвів підбитий літак від сільських будинків та направив його в лісосмугу, чим врятував десятки, а то й сотні життів.
Як повідомив міський голова Луцька, де проживав льотчик, інцидент відбувся ще 23 березня. На момент загибелі командиру авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна було всього 26 років.
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Дмитро Чумаченко народився 8 лютого 1996 року в місті Володимир (Володимирська область, рф). Через три роки переїхав у місто Сніжне, що в Донецькій області (нині контролюється бойовиками самопроголошеної "ДНР"). До Луцька перебрався у 2018 році.
23 березня наш льотчик зустрівся у повітряному бою з нерівними силами противника поблизу села Тригір‘я на Житомирщині. 27 березня Дмитра та інших загиблих побратимів з почестями провели в останній шлях. Попрощатися із загиблими захисниками прийшлося чимало жителів Луцька. Героїв проводжали, вставши на коліна. Волинських захисників поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Дружина воїна Кристина Чумаченко через кілька днів після трагедії опублікувала зворушливий пост на своїй Інстаграм-сторінці.
"Ти був найкращим чоловіком! Ти міг бути найкращим батьком! Я безмежно тебе кохаю, кохала і кохатиму. Ти помер героєм! Героєм України! Назавжди в наших серцях… в моєму серці," – йдеться у дописі дівчини.
Їхня пара склалася понад 3 роки тому. Дружина загиблого героя згадує слова Дмитра: "Наше завдання — врятувати людей, при можливості — літак. Я маю, в першу чергу, спрямувати літак в місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе". Так і сталося…
За даними Кристини, Дмитро Чумаченко пішов на смерть заради врятування мешканців щонайменше трьох сіл. Він скерував літак у ліс, віддавши власне життя заради українців.
"Він не встиг (катапультуватися. – Ред.), але врятував сотні життів. Відважність, героїзм, безстрашність. Поки наше небо та землю захищають такі Люди — нам нічого боятись. Бо вони готові покласти своє життя на вівтар смерті, щоб кожен із нас міг зранку прокинутись не від повітряної тривоги, а від співу пташок", — написала дівчина.
У коментарях у дівчини питають, чи був загиблий тим самим таємничим "привидом Києва", але Кристина пише, що не може спростувати чи підтвердити цю тезу.
Друзі Дмитра згадують його як доброго і позитивного чоловіка, професіонала своєї справи та гарного сім’янина.
"Ти був турботливим чоловіком, чудовим другом, прекрасним військовим, який був відданий своїй роботі…Ти був би прекрасним татком. Досі неможливо повірити в це… Дуже боляче, серце просто розривається. Тепер ти завжди нас охоронятимеш з неба. Ти Герой України!" – написала в Інстаграм Катерина Михайлова.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни ракетним ударом вбили легендарного українського льотчика Степана Чобану. Військовий повернувся до служби, коли росія відкрито напала на Україну, хоча в той час уже перебував на пенсії.