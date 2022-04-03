У Маріуполі росіяни вбили кінорежисера із Литви: що відомо

Від російського снаряда загинув литовський режисер.

У Маріуполі, який ось уже місяць перебуває в блокаді російських окупантів, загинув литовський документаліст та режисер Мантас Кведаравічюс.

Про це повідомив у Facebook режисер Віталій Манський.

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"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках", — написав Манський.

За інформацією литовського видання 15min, в автомобіль, в якому їхав режисер, потрапила ракета. Кведаравічуса терміново доправили до лікарні, проте врятувати його життя не вдалося.

Мантас Кведаравічюс литовський режисер-документаліст, у 2016 році зняв документальний фільм "Маріуполіс" про війну на Донбасі та життя у Маріуполі. Стрічку, прем’єра якої відбулася на Берлінському кінофестивалі, називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

У 2011-му режисер створив документальний фільм Барзах про тортури та викрадення людей у Чечні.

Публичного підтвердження про його смерть від української влади поки що не було. Режисерові було 45 років.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо про загибель українського фотожурналіста та документаліста Максима Левіна.

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