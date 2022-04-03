Після звірств у Бучі в Україні заговорили про створення власного Моссаду

Народ вимагає не просто справедливого покарання, а помсти

Українці хочуть, щоб держава створила вітчизняну подобу ізраїльського "Моссаду", яка відповідатиме за відплату всім російським військовим злочинцям, які були в Україні. Багато наших співгромадян вважають, що жахи Бучі, Ірпеня, Маріуполя та багатьох інших міст не можуть бути просто забуті.

"Телеграф" зробив добірку думок українців, які висловлюються "за" помсту російським окупантам.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Спочатку про подібну ініціативу заговорив політик і громадський діяч Мустафа Найєм, який нагадав про "Гнів Божий". Таке ім’я мала спецоперація ізраїльської розвідки, метою якої була ліквідація терористів, через яких на Олімпіаді-1972 загинули люди.

Автор проекту "Антиподи", блогер Сергій Іванов упевнений, що українці просто не можуть очікувати на рішення Гаазького суду або навіть закінчення війни, щоб відновити справедливість в ім’я тисяч невинно вбитих українців. Діяти, на його думку, нам слід діяти "холодно, прагматично, але жорстко".

Схожої думки дотримується і український політолог Юрій Романенко, який навіть вигадав назву для української спецоперації — "Немезида". Він наголошує, що Україна ще має провести велике очищення — і держави, і суспільства, — "від духу лаптєногих".

Один із співзасновників партії "ДемСокіра", блогер Юрій Гудименко, який зараз разом із багатьма перебуває на передовій, теж підтримує ідею власного "Моссаду". Він наголошує, що жоден із російських військових не повинен ніколи забувати, що за ним можуть прийти за його злочини.

При цьому в Росії вже починають розганяти нові пропагандистські заяви щодо загиблих мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст під Києвом. "Рупори" путіни намагаються нав’язати населенню думку про те, що всі ці трупи — убиті ЗСУ цивільні, які порушили комендантську годину у столиці.

Але в Україні попереджають: вже незабаром про жахіття, яке творили російські окупанти, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.