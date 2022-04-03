Українська снайперка про окупантів: "Фашисти і ті не були такими підлими"

Свободу рідної країни захищають не лише хлопці, а й дівчата

Українська снайперка з позивним "Угольок" переконана, що навіть нацистська Німеччина не демонструвала подібної жорстокості, яка зараз йде від російських окупантів. Армії країни-агресора дівчина протистоїть ще з 2017 року, тож знає, про що говорить.

Ближче з позицією військовослужбовиці та нею самої українців познайомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами дівчини, російські військовослужбовці не можуть вважатися людьми через всі звірства, які зараз роблять. Тому вона має лише одну пораду до своїх сестер і братів по зброї — "мочити ворога".

"Угольок" позує зі своєю подругою-гвинтівкою

"Фашисти — і ті не були такими підлими, як ці орки, — запевняє "Угольок". — Ми обов’язково переможемо. Особисто я стоятиму до останнього!"

Також військовослужбовиця щиро рада, що багато українців прозріли щодо Росії та розуміють, яким агресором є жителі сусідньої країни.

Такий погляд не віщує нічого доброго ворогові

Зазначимо, що дівчина проходить службу у 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського. В армію пішла за молодшим братом, адже хотіла, щоб він нею пишався. Повідомляється, що іноді снайперці доводилося виконувати бойові завдання у зоні ООС.

Дівчина збирається перемогти ворога

У січні 2022 року "Угольок" вирішило зробити перерву у військовій кар’єрі — у неї закінчився контракт. Проте війна, що розпочалася 24 лютого, вирішила все інакше. Наразі військовослужбовиця знову в строю і не збирається відступати зі своєї землі.

Зазначимо, що Україну зараз захищають не лише чоловіки, а й тисячі жінок. Одна з них, на жаль, посмертно навіть удостоєна звання Героя України — військова медик Інна Дерусова, яка рятувала життя людей в Охтирці.