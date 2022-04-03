Роспропаганда намагалася видати відео з вбитими у Бучі за фейк, але не вийшло: подробиці

Пропагандисти умисно показують відео низької якості, щоб видати їх за фейки.

У російському Міністерстві оборони звірячі вбивства людей в українських містах — Бучі, Ірпені та Гостомелі — назвали фейком, а оперативні відео з місця подій, де на вулицях міст лежать трупи вбитих українців, "постановою".

Однак, журналіст видання "Медіазона", яке Кремль назвав іноагентом, Максим Литаврін спростував твердження роспропаганди.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Так, у неділю, 3 квітня, у Telegram-каналі Мінборони росії з'явився репост з каналу під назвою "Війна з фейками" (російського, звісно ж). У тексті йдеться, що моторошні вбивства людей у Бучі російські військові нібито не вчиняли, а відео з міста взагалі називають постановою.

"Відео з тілами викликає подив: тут на 12 секунді "труп" праворуч рухає рукою. На 30 секунді у дзеркалі заднього виду "труп" сідає", — пояснює російська влада.

Однак, журналіст Максим Литаврін пояснив, що "рух рукою" насправді є крапкою або подряпиною на лобовому склі автомобіля, а труп, що "встає", — спотворенням у дзеркалі заднього виду. Якщо переглядати кадри у кращій якості, то видно, що нічим трупи не махають і аж ніяк не підіймаються.

Таким чином, можна зробити висновок, що російська пропаганда всіма можливими способами намагається виправдати цинічні вбивства, які здійснює їхня армія на території України. Однак, навіть це пропагандистам дуже погано вдається.

Нагадаємо, що до цього в Росії розганяли нові пропагандистські заяви щодо загиблих мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст під Києвом. "Рупори" путіна намагалися нав’язати населенню думку про те, що всі ці трупи — убиті ЗСУ цивільні, які порушили комендантську годину у столиці.

Але в Україні попередили, що вже незабаром про жахіття, яке творили російські окупанти, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Бучі на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.