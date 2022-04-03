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У росіян величезні втрати, знищений черговий комбриг: деталі від Генштабу ЗСУ

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У росіян значні втрати Новина оновлена 03 квітня 2022, 20:00
У росіян значні втрати

В Україні було ліквідовано російського підполковника Віталія Слабцова

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Так, у районі міста Харків, завдяки вдалим діям підрозділів ЗСУ, зазнала значних втрат мотострілкова рота зі складу 59-го танкового полку армії рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу становили близько 80% особового складу.

Також є інформація, що окупанти продовжують відмовлятись брати участь у війні в Україні. Так, через значні втрати особового складу, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська заявили про бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова. РосЗМІ пишуть, що він загинув 24 березня. 1 квітня його поховали у Рязані.

Ліквідований підполковник армії рф Віталій Слабцов
Ліквідований підполковник армії рф Віталій Слабцов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові вже повністю звільнили від росіян Київську область, проте супротивник залишив за собою кривавий слід з убитих мирних громадян нашої країни. Зокрема, у Бучі перед відступом окупанти влаштували масові розстріли прямо посеред вулиць.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.

Теги:
#Окупанти #ЗСУ
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