У росіян величезні втрати, знищений черговий комбриг: деталі від Генштабу ЗСУ

В Україні було ліквідовано російського підполковника Віталія Слабцова

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Так, у районі міста Харків, завдяки вдалим діям підрозділів ЗСУ, зазнала значних втрат мотострілкова рота зі складу 59-го танкового полку армії рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу становили близько 80% особового складу.

Також є інформація, що окупанти продовжують відмовлятись брати участь у війні в Україні. Так, через значні втрати особового складу, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська заявили про бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова. РосЗМІ пишуть, що він загинув 24 березня. 1 квітня його поховали у Рязані.

Ліквідований підполковник армії рф Віталій Слабцов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові вже повністю звільнили від росіян Київську область, проте супротивник залишив за собою кривавий слід з убитих мирних громадян нашої країни. Зокрема, у Бучі перед відступом окупанти влаштували масові розстріли прямо посеред вулиць.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.