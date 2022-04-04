За добу 300 солдатів та 4 літаки: дані Генштабу ЗСУ про втрати ворога
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За 39 днів війни росія втратила 18 300 солдатів та офіцерів.
У понеділок, 4 квітня, на 40-й день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 4 квітня, повідомляє "Телеграф".
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.04 орієнтовно склали:
особового складу — близько 18300 осіб,
танків — 647 од.
бойових броньованих машин — 1844 од.,
артилерійських систем — 330 од.,
РСЗВ — 107 од.
засоби ППО — 54 од.,
літаків — 147 од.,
вертольотів — 134 од.,
автомобільної техніки — 1273 од.,
кораблі/катери — 7 од.,
цистерн з ПММ — 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92.
Спеціальна техніка — 25.
Пускові установки ОТРК — 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, неподалік берегів Одеси, українськими захисниками міг бути підбитий один із російських фрегатів, які обстрілювали мирні міста.
Крім того, ЗСУ не лише успішно атакують росіян на морі, а й на суші — у ніч на 4 квітня п’ятий резервний батальйон 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідував з "Джавеліну" бронетехніку ворога.
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