За добу 300 солдатів та 4 літаки: дані Генштабу ЗСУ про втрати ворога

За 39 днів війни росія втратила 18 300 солдатів та офіцерів.

У понеділок, 4 квітня, на 40-й день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 4 квітня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.04 орієнтовно склали:

особового складу — близько 18300 осіб,

танків — 647 од.

бойових броньованих машин — 1844 од.,

артилерійських систем — 330 од.,

РСЗВ — 107 од.

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 147 од.,

вертольотів — 134 од.,

автомобільної техніки — 1273 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92.

Спеціальна техніка — 25.

Пускові установки ОТРК — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, неподалік берегів Одеси, українськими захисниками міг бути підбитий один із російських фрегатів, які обстрілювали мирні міста.

Крім того, ЗСУ не лише успішно атакують росіян на морі, а й на суші — у ніч на 4 квітня п’ятий резервний батальйон 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідував з "Джавеліну" бронетехніку ворога.