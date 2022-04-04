"Наша нація непереможна": українка "віджала" мішок боєприпасів у росіян, поки вони спали п’яні (відео)

Патрони жінка надійно сховала, а потім передала ЗСУ.

Українські військові здобули цінний військовий "трофей" від мешканки села Перемога, що на Київщині, у вигляді цинку з боєприпасами, які українка "віджала" у російських окупантів. Як бачите, бійці ЗСУ отримують військові "подарунки" не тільки в бою, або коли знаходять кинуту росіянами техніку, як ЗРК "Бук", який російські солдати залишили при відступі, а й від звичайних мирних жителів.

Відео, на якому видно, як українка віддає боєприпаси, опублікував український військовий Денис Попов на своїй сторінці у Facebook.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут все. І природа теж", — написав військовий, додавши, що українка сховала цілий мішок боєприпасів у кролячій клітці.

Варто зазначити, що жінці вдалося "віджати" патрони у окупантів, а саме уламковий боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-25, коли ті напилися та п’яні позасипали. Про це мешканка Перемоги розповіла Попову вже не на камеру.

У коментарях під відео українці захоплюються сміливістю жінки та залишають їй багато позитивних побажань.

Як повідомлялося раніше, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім поскаржився, що місцеві бійці змогли взяти трофеями купу російських снарядів, але, як виявилося, приблизно третина з них не вибухає.

Також раніше український "автопарк" трофейної техніки поповнили БМП-2, радіостанція середньої потужності Р-166-0,5 та командно-штабна машина Камаз-5350 6х6 із Тростянця. Крім цього, хлопці з ЗСУ захопили і важку вогнеметну систему — ТОС-1А "Солнцепек".