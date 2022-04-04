Зняття готівки на касі в магазинах, аптеках та АЗС: як, де та скільки грошей можна отримати

Максимальна сума для зняття — 6000 гривень

В Україні в умовах воєнного стану стала доступною можливість зняття готівки не лише у банкоматах, а й на касах магазинів, АЗС, аптек тощо. Головна умова — до отримання готівкових грошей відвідувач повинен щось придбати та розрахуватися карткою, з якої в подальшому планується списання.

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Як повідомили у пресцентрі Національного банку, завдяки новій опції "видача готівки на касі", одноразово допускається зняття суми не більшої у 6 тисяч гривень на один чек.

В яких магазинах можна зняти гроші на касі

Першими, хто впровадив можливість отримати готівку на касі, були магазини Fozzy Group, до списку яких входять:

"Сільпо" . Покупці мають змогу зняти гроші з картки з 26 лютого. В одному чеку видають не більше 6 тисяч гривень.

. Покупці мають змогу зняти гроші з картки з 26 лютого. В одному чеку видають не більше "Thrash! Траш!". Умови зняття готівки приблизно такі ж: оплачуючи свої покупки карткою, вам потрібно попередити продавця, що ви хочете зняти необхідну суму. Один чек — не повинен перевищувати 6 тисяч гривень.

Варто відзначити, що в цій мережі операції зі збільшеним лімітом підтримують усі картки MasterCard. Що стосується Visa, то з неї покупець має змогу зняти не більше 500 гривень одноразово, проте є можливість кількох таких операцій.

"Фора". У цих магазинах також можна зняти готівку на касах, але можуть виникнути певні труднощі, адже доволі часто у касира може не вистачити необхідної вам суми або через певні технічні несправності терміналів.

З 1 березня в Україні можливість зняття готівки на касах впровадили й такі магазини, як "АТБ-Маркет". Кожен відвідувач мережі має можливість зняти до 6 тисяч гривень на касі, проте виключно після оплати одного з наявних товарів платіжною карткою будь-якого банку.

З 7 березня — "Ашан". Схема вже зрозуміла: купуєте товар, повідомляєте касира про потребу зняти готівку. Відповідна послуга вже доступна у таких містах, як Київ, Львів, Дніпро, Житомир, Чернівці. В подальшому компанія планує розширювати перелік.

З 9 березня послугу "зняття готівки на касі" впровадили й такі торгові центри як "Епіцентр" та "Нова Лінія". Максимальний ліміт зняття готівки з карток Visa та MasterCard у цих мережах складає 6 000 гривень на один чек.

Окрім того, послуга вже доступна навіть на касах самообслуговування у магазинах "NOVUS". Доступна готівка на лінійних касах — 6 тисяч гривень, на касах самообслуговування — до 1 тисячі гривень. Перед зняттям готівки необхідно здійснити покупку карткою на будь-яку суму.

На касі VARUS також можна зняти до 6 000 гривень. Працює мережа з картками усіх українських банківських установ.

У всіх магазинах "Копійочка" також почала працювати послуга з видачі готівкових грошей на касі. Доступні для одноразового зняття — 500 гривень.

Послуга "Готівка на касі" доступна й у магазинах мережі "КОЛО", проте знімати гроші покупці можуть лише з картки Mastercard.

Зняття грошей на касах в аптеках

Окрім продуктових та інших супермаркетів українці можуть отримати готівку на касах аптек. Наразі ця послуга доступна у таких:

АНЦ,

Копійка,

911,

Шар@,

Аптека оптових цін,

Аптека 03,

Аптека низькі ціни №1,

Дешево,

Партнер,

Перша Аптека,

Біла Ромашка.

Принцип такий же, як і у магазинах — можна зняти до 6 000 гривень за умови, що ви щось купуєте. Про бажання перевести в готівку гроші з карки одразу попереджаєте фармацевта-касира.

Готівка на касах в українських АЗС

Що стосується мережі АЗС, то послугу "зняття готівки на касі" вже встигли впровадити такі:

ОККО — один чек до 6 000 грн. ,

— один чек до , Укрнафта — готівка на касі доступна в сумі до 5 000 грн.,

— готівка на касі доступна в сумі до БРСМ-Нафта — до 500 грн.,

— до WOG — 6 000 грн.

Як наголосили у головному банку країни (НБУ), такий спосіб зняття готівки має низку переваг, адже власнику картки не потрібно шукати банкомат, наражаючись на небезпеку під час воєнних дій у країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям відкрили можливість знімати готівку не в банкоматах аби вирішити проблеми із зняттям готівкових грошей у банкоматах.