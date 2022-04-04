Зняття готівки на касі в магазинах, аптеках та АЗС: як, де та скільки грошей можна отримати
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Максимальна сума для зняття — 6000 гривень
В Україні в умовах воєнного стану стала доступною можливість зняття готівки не лише у банкоматах, а й на касах магазинів, АЗС, аптек тощо. Головна умова — до отримання готівкових грошей відвідувач повинен щось придбати та розрахуватися карткою, з якої в подальшому планується списання.
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Як повідомили у пресцентрі Національного банку, завдяки новій опції "видача готівки на касі", одноразово допускається зняття суми не більшої у 6 тисяч гривень на один чек.
В яких магазинах можна зняти гроші на касі
Першими, хто впровадив можливість отримати готівку на касі, були магазини Fozzy Group, до списку яких входять:
- "Сільпо". Покупці мають змогу зняти гроші з картки з 26 лютого. В одному чеку видають не більше 6 тисяч гривень.
- "Thrash! Траш!". Умови зняття готівки приблизно такі ж: оплачуючи свої покупки карткою, вам потрібно попередити продавця, що ви хочете зняти необхідну суму. Один чек — не повинен перевищувати 6 тисяч гривень.
Варто відзначити, що в цій мережі операції зі збільшеним лімітом підтримують усі картки MasterCard. Що стосується Visa, то з неї покупець має змогу зняти не більше 500 гривень одноразово, проте є можливість кількох таких операцій.
- "Фора". У цих магазинах також можна зняти готівку на касах, але можуть виникнути певні труднощі, адже доволі часто у касира може не вистачити необхідної вам суми або через певні технічні несправності терміналів.
З 1 березня в Україні можливість зняття готівки на касах впровадили й такі магазини, як "АТБ-Маркет". Кожен відвідувач мережі має можливість зняти до 6 тисяч гривень на касі, проте виключно після оплати одного з наявних товарів платіжною карткою будь-якого банку.
З 7 березня — "Ашан". Схема вже зрозуміла: купуєте товар, повідомляєте касира про потребу зняти готівку. Відповідна послуга вже доступна у таких містах, як Київ, Львів, Дніпро, Житомир, Чернівці. В подальшому компанія планує розширювати перелік.
З 9 березня послугу "зняття готівки на касі" впровадили й такі торгові центри як "Епіцентр" та "Нова Лінія". Максимальний ліміт зняття готівки з карток Visa та MasterCard у цих мережах складає 6 000 гривень на один чек.
Окрім того, послуга вже доступна навіть на касах самообслуговування у магазинах "NOVUS". Доступна готівка на лінійних касах — 6 тисяч гривень, на касах самообслуговування — до 1 тисячі гривень. Перед зняттям готівки необхідно здійснити покупку карткою на будь-яку суму.
На касі VARUS також можна зняти до 6 000 гривень. Працює мережа з картками усіх українських банківських установ.
У всіх магазинах "Копійочка" також почала працювати послуга з видачі готівкових грошей на касі. Доступні для одноразового зняття — 500 гривень.
Послуга "Готівка на касі" доступна й у магазинах мережі "КОЛО", проте знімати гроші покупці можуть лише з картки Mastercard.
Зняття грошей на касах в аптеках
Окрім продуктових та інших супермаркетів українці можуть отримати готівку на касах аптек. Наразі ця послуга доступна у таких:
- АНЦ,
- Копійка,
- 911,
- Шар@,
- Аптека оптових цін,
- Аптека 03,
- Аптека низькі ціни №1,
- Дешево,
- Партнер,
- Перша Аптека,
- Біла Ромашка.
Принцип такий же, як і у магазинах — можна зняти до 6 000 гривень за умови, що ви щось купуєте. Про бажання перевести в готівку гроші з карки одразу попереджаєте фармацевта-касира.
Готівка на касах в українських АЗС
Що стосується мережі АЗС, то послугу "зняття готівки на касі" вже встигли впровадити такі:
- ОККО — один чек до 6 000 грн.,
- Укрнафта — готівка на касі доступна в сумі до 5 000 грн.,
- БРСМ-Нафта — до 500 грн.,
- WOG — 6 000 грн.
Як наголосили у головному банку країни (НБУ), такий спосіб зняття готівки має низку переваг, адже власнику картки не потрібно шукати банкомат, наражаючись на небезпеку під час воєнних дій у країні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям відкрили можливість знімати готівку не в банкоматах аби вирішити проблеми із зняттям готівкових грошей у банкоматах.
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