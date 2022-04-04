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Ексгубернатор штату Нью-Йорк передав Україні модульні будинки для тимчасового проживання людей – ОВА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Ексгубернатор штату Нью-Йорк передав Україні модульні будинки для тимчасового проживання людей – ОВА Новина оновлена 04 квітня 2022, 12:22

На Закарпаття надійшли 18 модульних будинків в рамках допомоги від Центру лідерства "George E. Pataki Leadership Center" та Фонду допомоги Україні "The Ukrainian relief found". Їх доставив колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час свого візиту, повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, монтаж цих будинків займає лічені хвилини, а транспортування є легким та швидким. Також будинки мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період.

Як зазначив Патакі, такі будинки використовували у США для забезпечення проживання людей після природних катастроф.

"Ми одразу передаємо їх для потреб тих, хто опинився у важкій ситуації в Бучі, Гостомелі та інших містах", – сказав Микита та додав, що всі отримані будинки вже скоро направлять в Київську область.

Враховуючи всі переваги від такого рішення, американським колегам було запропоновано розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок із модульних будинків у регіонах, що звільняються від загарбників. Це дозволить людям отримати дах над головою на період, поки не вдасться відновити власне житло.

"Джордж Патакі погодився з пропозиціями, тож одразу після візиту контактні менеджери та фахівці почнуть працювати над формуванням комплексного запиту щодо визначених питань", – говорить Микита.

Зі свого боку Патакі запропонував створити на Закарпатті спільний фонд, який би міг акумулювати благодійні внески із США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.

Теги:
#Закарпатті #Війна #Житло
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