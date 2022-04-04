Щоб краще горіло: безглуздий "лайфхак" із технікою окупантів розсмішив українців (фото)

"Друга армія світу" продовжує дивувати своїми абсурдними "винаходами"

Неподалік міста Ічня, яке розташоване у Чернігівській області, бійцям з лав Збройних сил України, що впродовж 40 днів з початку російського вторгнення на українську землю невпинно боронять Батьківщину, вдалося розгромити ще одну колону ворога із досить незвичним "укріпленням" техніки.

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Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 4 квітня, оприлюднив пресцентр оперативного командування "Північ".

"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист із колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", — зазначається в тексті публікації.

На кадрах у фотозвіті можна побачити досить цікаву та незвичну деталь: бойова техніка окупантів була укріплена та замаскована звичайними березовими стовбурами. Особливо абсурдно така "броня" виглядає на бензовозі із позначкою "вогненебезпечно".

"Укоплектована" деревиною техніка росіян

Варто відзначити, що таким же чином орки вирішили замаскувати навіть танк, проте кількість стовбурів там значно менша:

Танк російських окупантів

Знищена техніка орків

У коментарях під фотографіями українці відкрито жартують, мовляв, зробили так, "аби краще горіло".

Дехто відзначає, що це фото потрібно додати до підручників з історії, аби наші нащадки на власні очі могли побачити "справжнє обличчя недалеких російських солдатів":

Коментарі користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лише за останню добу українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати близько 300 російських солдатів та аж чотири літаки російської армії.